Деку считает Дугласа Луиса идеальным опорником для «Барсы» и летал на его матчи. «Астон Вилла» может запросить до 100 млн евро

Теги Сборная Бразилии по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Дуглас Луис деньги Футбол

Летом «Барселона» надеется подписать Дугласа Луиса.

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят укрепить позицию опорного полузащитника за счет игрока, который станет ключевым в ближайшие годы, а не будет лишь временным решением проблемы. Хавбек «Астон Виллы» рассматривается как приоритетный вариант.

Спортивный директор «блауграны» Деку считает, что бразилец идеально подходит команде, и за последние месяцы уже несколько летал в Англию на матчи Луиса. В последний раз это было 9 декабря, когда бирмингемцы встречались с «Арсеналом» (1:0).

Утверждается, что рыночная стоимость полузащитника – 60 млн евро, но «Астон Вилла» может запросить до 100 млн, учитывая высокий спрос.

В текущем сезоне 25-летний игрок забил 5 голов за 18 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Барса и игрок за 100 лямов? Скорее уж Пари НН и правда попадёт в Суперлигу
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Купят в рассрочку на 5 лет. Через год попросят игрока снизить зарплату.
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Не удивлюсь если Лапорта надёргает за пол года рычагов на нового опорника 🤔
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Ну не стоит он 100 млн, красная цена 40.
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Тогда можно и его девушку в женскую команду взять. Посещаемость матчей женской Барсы ещё больше увеличится. А, если серьёзно, Дуглас Луис в этом сезоне смотрится очень неплохо, Барсе не помешал бы такой игрок.
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Деку вообще в курсе про финансовые проблемы клуба?
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Ответ mwj85frrxz
Не удивлюсь если Лапорта надёргает за пол года рычагов на нового опорника 🤔
Я думаю Риго и ко тоже подергают Лапорту за его рычаг
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Ответ fisher40
Купят в рассрочку на 5 лет. Через год попросят игрока снизить зарплату.
Через 2 продадут за 20 млн
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Зачем ему идти на понижение?
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Отработают по проверенной схеме: сначала заманят высокой зарплатой, через год расскажут, что денег ее платить нет, и попросят урезать вдвое
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Ответ TaR
Через 2 продадут за 20 млн
Попросят вернуть зарплату.
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