Деку считает Дугласа Луиса идеальным опорником для «Барсы» и летал на его матчи. «Астон Вилла» может запросить до 100 млн евро

Летом «Барселона» надеется подписать Дугласа Луиса.

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят укрепить позицию опорного полузащитника за счет игрока, который станет ключевым в ближайшие годы, а не будет лишь временным решением проблемы. Хавбек « » рассматривается как приоритетный вариант.

Спортивный директор «блауграны» считает, что бразилец идеально подходит команде, и за последние месяцы уже несколько летал в Англию на матчи . В последний раз это было 9 декабря, когда бирмингемцы встречались с «Арсеналом» (1:0).

Утверждается, что рыночная стоимость полузащитника – 60 млн евро, но «Астон Вилла» может запросить до 100 млн, учитывая высокий спрос.

В текущем сезоне 25-летний игрок забил 5 голов за 18 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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