Канселу назвал де Йонга игроком, больше всех удивившим его в «Барсе»: «Техника на уровне Родри. В нем есть нечто особенное»

Жоау Канселу сказал, что больше всего в «Барселоне» его удивил Френки де Йонг.

«Несомненно, это Френки. Гюндоган тоже великолепен, но я уже был с ним знаком.

С точки зрения мастерства самое большое впечатление на меня произвел Френки де Йонг. Если бы вы тренировались с ним или наблюдали за его тренировками, то поняли бы, что в нем есть нечто особенное, что у него особенные качества.

Он на уровне Родри. Конечно, телосложение дает ему то, чего нет у Френки, но в плане техники очень хорош», – сказал защитник «Барселоны», арендованный у « », в подкасте 1 Para 1.

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