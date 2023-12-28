Канселу назвал де Йонга игроком, больше всех удивившим его в «Барсе»: «Техника на уровне Родри. В нем есть нечто особенное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Жоау Канселу Френки де Йонг Родри Футбол

Жоау Канселу сказал, что больше всего в «Барселоне» его удивил Френки де Йонг.

«Несомненно, это Френки. Гюндоган тоже великолепен, но я уже был с ним знаком.

С точки зрения мастерства самое большое впечатление на меня произвел Френки де Йонг. Если бы вы тренировались с ним или наблюдали за его тренировками, то поняли бы, что в нем есть нечто особенное, что у него особенные качества.

Он на уровне Родри. Конечно, телосложение Родри дает ему то, чего нет у Френки, но в плане техники де Йонг очень хорош», – сказал защитник «Барселоны», арендованный у «Манчестер Сити», в подкасте 1 Para 1.

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13 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Как будто Вы играли с Родри и де Йонгом, а не Канселу)
+9
-1
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Тот случай, когда неправильная оценка футболиста-это ваша проблема, а не Де Йонга
+5
-1
+4
Де Йонг хорош, котррый Люк.
+3
-3
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Хотелось бы увидеть дуэт Френки - Киммих
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Плюс. Единственный игрок мирового уровня в рычаге
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Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
В Аяксе смотрелся очень ярко, играет в другой позиции и другую роль в Барсе, Хави раскрылся к 28 и стал одним из лучших ПЗ в истории футбола, химия между игроками, тренер и тд тп влияют как никак.
+3
-3
0
Ответ Dzv Dzr
Де Йонг хорош, котррый Люк.
В игре головой
0
0
0
Ответ Никита Алексеев
В игре головой
на ногах
0
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Ответ Dzv Dzr
Де Йонг хорош, котррый Люк.
Найджел был а порядке, лютый тип
0
0
0
Ответ ermol@y
Найджел был а порядке, лютый тип
согласен, Хаби Алонсо подтвердит
0
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