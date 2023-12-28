Канселу назвал де Йонга игроком, больше всех удивившим его в «Барсе»: «Техника на уровне Родри. В нем есть нечто особенное»
Жоау Канселу сказал, что больше всего в «Барселоне» его удивил Френки де Йонг.
«Несомненно, это Френки. Гюндоган тоже великолепен, но я уже был с ним знаком.
С точки зрения мастерства самое большое впечатление на меня произвел Френки де Йонг. Если бы вы тренировались с ним или наблюдали за его тренировками, то поняли бы, что в нем есть нечто особенное, что у него особенные качества.
Он на уровне Родри. Конечно, телосложение Родри дает ему то, чего нет у Френки, но в плане техники де Йонг очень хорош», – сказал защитник «Барселоны», арендованный у «Манчестер Сити», в подкасте 1 Para 1.
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