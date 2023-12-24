Корнеев о том, почему Миранчук мало играет в «Аталанте»: «Тупость Гасперини. Есть история, где один человек испытывает к другому неприязнь»

Игорь Корнеев заявил, что у тренера «Аталанты» неприязнь к Алексею Миранчуку.

В субботу «Аталанта» уступила «Болонье» (0:1) в 17‑м туре чемпионата Италии. Миранчук провел на поле пять минут.

– Почему Миранчук получает мало игрового времени?

– Тупость Гасперини. Есть человеческая история, где один человек испытывает к другому человеку неприязнь. Не могу объяснить, как Миранчук со своими качествами не выходит на игры.

Причем играя 5-10 минут и делая разницу, потом сидит и ждет. В таких матчах, когда ты «не вскрываешь», дай ему 30 минут хотя бы, – сказал бывший футболист ЦСКА в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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