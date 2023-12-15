Миранчук хочет больше играть в «Аталанте». В клубе не гарантируют ему регулярную практику («Матч ТВ»)

Алексей Миранчук хочет больше играть в «Аталанте».

По информации « », полузащитник сборной России хочет больше игрового времени в «Аталанте», но клуб из Бергамо не может гарантировать ему регулярную практику.

Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что у Миранчука был разговор с представителями «Аталанты», так как его не устраивает малое количество игрового времени.

в этом сезоне поучаствовал в 10 матчах во всех турнирах, в последних двух встречах хавбек отдал две голевые передачи.

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