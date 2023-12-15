Миранчук хочет больше играть в «Аталанте». В клубе не гарантируют ему регулярную практику («Матч ТВ»)

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Алексей Миранчук хочет больше играть в «Аталанте».

По информации «Матч ТВ», полузащитник сборной России хочет больше игрового времени в «Аталанте», но клуб из Бергамо не может гарантировать ему регулярную практику.

Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что у Миранчука был разговор с представителями «Аталанты», так как его не устраивает малое количество игрового времени.

Миранчук в этом сезоне поучаствовал в 10 матчах во всех турнирах, в последних двух встречах хавбек отдал две голевые передачи.

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12 комментариев
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А кто вообще гарантирует место в составе сегодня? Что это за требование такое, хочу место в основе?
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Надо было всеми силами валить оттуда. Гасперини просто по каким то своим убеждениям не ставит Миранчука, хотя, например, в Торино через Алексея вся игра шла. Возможно его игровые качества не нужны тактике Гасперини
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Уже давно надо было найти другую команду и тренера, которому подойдут качества и характеристики Миранчука, как, например, Юричу
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«Авторитетный» источник которому можно доверить! (нет)
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Ответ Chelopuk
Уже давно надо было найти другую команду и тренера, которому подойдут качества и характеристики Миранчука, как, например, Юричу
Европейский вояж Миранчука сплошной провал по всем пунктам.
Даже при сильном желании найти что то положительное не получается.
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