«Мне насрать. Это просто шум». Хавбек «Лидса» Ааронсон о негативе фанатов к американцам

Бренден Ааронсон высказался о негативном отношении фанатов «Лидса» к американцам.

Полузащитник «Лидса», арендованный « », ответил на вопрос о негативном отношении части болельщиков английского клуба к притоку американцев в команду.

Часть акций « », вылетевшего в Чемпионшип в прошлом сезоне, принадлежит американцам, команду тренировал , за нее также играли и .

«Ничего об этом не слышал. Извините за выражение, но мне насрать. Меня это не беспокоит.

Мне в самом деле все равно, что говорят другие люди. Мне все равно, была ли [неприязнь] к американцам или что-то в этом роде. Это просто шум», – сказал 23-летний хавбек сборной Ааронсон.

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