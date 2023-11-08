«Мне насрать. Это просто шум». Хавбек «Лидса» Ааронсон о негативе фанатов к американцам

Теги сборная США по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия болельщики Лидс Унион Берлин чемпионшип соцсети Тайлер Адамс Джесси Марш Уэстон Маккенни Бренден Ааронсон Футбол

Бренден Ааронсон высказался о негативном отношении фанатов «Лидса» к американцам.

Полузащитник «Лидса», арендованный «Унионом», ответил на вопрос о негативном отношении части болельщиков английского клуба к притоку американцев в команду.

Часть акций «Лидса», вылетевшего в Чемпионшип в прошлом сезоне, принадлежит американцам, команду тренировал Джесси Марш, за нее также играли Тайлер Адамс и Уэстон Маккенни.

«Ничего об этом не слышал. Извините за выражение, но мне насрать. Меня это не беспокоит.

Мне в самом деле все равно, что говорят другие люди. Мне все равно, была ли [неприязнь] к американцам или что-то в этом роде. Это просто шум», – сказал 23-летний хавбек сборной США Ааронсон.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

12 комментариев

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nexia99
Харош
+18
0
+18
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nexia99
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Содержание комментария совершенно другое, нежели заголовок
Ну это еще нормально, тут могли и заголовок в стиле "Я шумно насрал" сделать)
+6
0
+6
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Filipp Gorski
Вот и правильно 👍
На все внимания обращать нервов не хватит
+5
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+5
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Leon Petov
Негатив к американцам? а я думал что только русофобия существует
+4
0
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Содержание комментария совершенно другое, нежели заголовок
+4
-1
+3
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ман сити фейк
Ответ Leon Petov
Негатив к американцам? а я думал что только русофобия существует
Не был Иране? Или в России?
+1
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+1
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Remedy
«Нас рать» КВН 2000-х
+2
-2
0
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red hikkikomori
вокруг шум - пусть так,
не кипишуй -все ништяк))
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0
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IntoTheRainBow
Ответ Leon Petov
Негатив к американцам? а я думал что только русофобия существует
бывший оунер Радриззани вывел команду в АПЛ

Джед Йорк за пару лет прибрал команду к рукам, попутно она упала обратно в Шип

при том к уровню компетенции американского тренера и игроков есть резонные вопросы - Марш и близко не вывез в Лейпциге, и Адамс которого он тащил в основу тоже после его ухода оказался не ко двору, и помоио Адамса он утащил за собой в Лидс своих двух бывших из Зальцбурга

выглядит как протекционизм для популяризации среди американцев, учитывая что для спасения не хватило чуть-чуть - вопросы в полный рост

отсюда и негатив к неэффективности американского управления на фоне популизма

p.s. кстати я был в Иране

американские грязные бумажки принимают с радостью в качестве оплаты по курсу выгодней банковского, товарищ с паспортом на котором написано "Ю Эс Эй" (въезжал в страну по другому конечно, этим только в отелях светил) спокойно заселялся в гостиницы, ни одного косого взгляда
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