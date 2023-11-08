«Мне насрать. Это просто шум». Хавбек «Лидса» Ааронсон о негативе фанатов к американцам
Бренден Ааронсон высказался о негативном отношении фанатов «Лидса» к американцам.
Полузащитник «Лидса», арендованный «Унионом», ответил на вопрос о негативном отношении части болельщиков английского клуба к притоку американцев в команду.
Часть акций «Лидса», вылетевшего в Чемпионшип в прошлом сезоне, принадлежит американцам, команду тренировал Джесси Марш, за нее также играли Тайлер Адамс и Уэстон Маккенни.
«Ничего об этом не слышал. Извините за выражение, но мне насрать. Меня это не беспокоит.
Мне в самом деле все равно, что говорят другие люди. Мне все равно, была ли [неприязнь] к американцам или что-то в этом роде. Это просто шум», – сказал 23-летний хавбек сборной США Ааронсон.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
На все внимания обращать нервов не хватит
не кипишуй -все ништяк))
Джед Йорк за пару лет прибрал команду к рукам, попутно она упала обратно в Шип
при том к уровню компетенции американского тренера и игроков есть резонные вопросы - Марш и близко не вывез в Лейпциге, и Адамс которого он тащил в основу тоже после его ухода оказался не ко двору, и помоио Адамса он утащил за собой в Лидс своих двух бывших из Зальцбурга
выглядит как протекционизм для популяризации среди американцев, учитывая что для спасения не хватило чуть-чуть - вопросы в полный рост
отсюда и негатив к неэффективности американского управления на фоне популизма
p.s. кстати я был в Иране
американские грязные бумажки принимают с радостью в качестве оплаты по курсу выгодней банковского, товарищ с паспортом на котором написано "Ю Эс Эй" (въезжал в страну по другому конечно, этим только в отелях светил) спокойно заселялся в гостиницы, ни одного косого взгляда