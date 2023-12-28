«Челси» сыграл с «Пэлас» своим самым молодым составом в истории АПЛ. Средний возраст – 23 года и 21 день

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия рекорды Футбол

«Челси» сыграл с «Кристал Пэлас» (2:1) своим самым молодым составом в истории АПЛ.

Средний возраст игроков стартового состава «синих» составил 23 года и 21 день.

Это 8-й показатель среди всех клубов в истории Премьер-лиги и самый молодой состав за последние 6,5 лет – у «Манчестер Юнайтед» в мае 2017 года средний возраст против «Пэлас» составил 22 года и 284 дня.

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2 комментария
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Так и едем, то плюс, то минус. Качели как они есть.
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Синие молодцы. Мудрик особенно. Парень после стольких хейтов набирает ход.
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