«Ман Сити» потребует от «Барсы» 30+ млн евро за выкуп Канселу

«Барселоне» будет сложно сохранить Жоау Канселу.

Португальский защитник выступает за «блауграну» на правах аренды до конца сезона. Каталонский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

Осуществить это будет непросто, поскольку англичане готовы вести переговоры только о трансфере на сумму свыше 30 миллионов евро. Это высокая цена для «Барселоны», но в руководстве клуба все равно обсудят возможную сделку – считается, что привнес стабильность на правый фланг обороны.

В текущем сезоне Ла Лиги Канселу провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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