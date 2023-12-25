«Ман Сити» потребует от «Барсы» 30+ млн евро за выкуп Канселу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Барселоне» будет сложно сохранить Жоау Канселу.

Португальский защитник выступает за «блауграну» на правах аренды до конца сезона. Каталонский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

Осуществить это будет непросто, поскольку англичане готовы вести переговоры только о трансфере на сумму свыше 30 миллионов евро. Это высокая цена для «Барселоны», но в руководстве клуба все равно обсудят возможную сделку – считается, что Жоау привнес стабильность на правый фланг обороны. 

В текущем сезоне Ла Лиги Канселу провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев
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30 это считай даром с нынешними ценами
+29
-2
+27
Нормальная цена . Пора открывать сбор средств среди болельщиков .
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+24
Лучшего варианта вряд ли найдут. Такая сумма за Канселу - копейки. Должны приложить усилия для его подписания и закрыть эту проблемную позицию
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за 30 почти даром, а могли бы нам в Челси за 80 продать ))
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Интересно, как долго Барса собирается так жить. Проще несколько лет поиграть со своими воспитанниками, чем вот это.
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Лапорта, твой выход)) Наряжайся Сантой и вперед менять конфеты на бабло, летом очень понадобится))
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Ответ wshnmn
за 30 почти даром, а могли бы нам в Челси за 80 продать ))
Не переживай, купим и вам продадим за 80)
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Ответ wshnmn
за 30 почти даром, а могли бы нам в Челси за 80 продать ))
Мы меньше,чем за сотку не покупаем)80-это унизительно для Боулинга)
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Ответ Аскетизмом погоняю
В начале не выкупят Канселу,который быстро найдёт клуб после Сити,так как дикий топ. А на очереди Феликс,которого точно не выкупят,так как денег нет и который будет гнить на лавке Атлетико,потому что спроса на него не будет.
а сколько ему по контракту осталось в Атлетико?
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Ответ Budabuda
а сколько ему по контракту осталось в Атлетико?
лет 5
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Ответ Budabuda
а сколько ему по контракту осталось в Атлетико?
Он продлил с понижением зп ради аренды в Бпрсу, до 27го кажется
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