Пеп Гвардиола: «Подслушал в самолете, как игроки «Ман Сити» обсуждали «Эвертон». Я сказал: «Вау, это моя команда»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити».

Вчера «Ман Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1.

«Команда в очередной раз доказала, насколько особенной является. И какой менталитет у нас. Я знаю, что мы не на вершине лиги, но многое еще произойдет. Будет много сюрпризов, главное – быть там.

Помню, как мы возвращались на самолете из Саудовской Аравии, стали чемпионами мира, и я слушал разговоры игроков. Они не знали, что я слушаю, и начали говорить об «Эвертоне». Я сказал: «Вау, это моя команда», – заявил тренер «Ман Сити».

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10 комментариев
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Заслуженные яркие эпитеты для «МанСити» уже банальны.
В предверии Нового года хочется пожелать и команде и Гвардиоле продолжать радовать своей игрой и своими результатами
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+9
Сити Гвардиолы великая команда. И они заслуживают уважения безмерно! Ничего плохого про них не сказать, даже болельщик другого клуба. Игра есть, голов забивают много, трофеи берут, состав стабилен. Игроков продают. Все классно!
+9
-1
+8
Ответ zzzeeerrrooo
скорее Эвертон отправят в шип , чем тронут МС
Или дисквальнут Спартак из Трнавы, Чукарички и Бекешчабу
+3
0
+3
Наивный Пеп. Они точно знали что ты их слушаешь и говорили для тебя. Если бы точно знали что ты не слушаешь то говорили бы о пиве и бабах.
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+2
Они обсуждали как с Эвертона сняли очки и их это тоже скоро настигнет .
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+2
Подслушивать не хорошо 😁😁
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Ну Гвардиола молоток. Создал коллектив единомышленников. Погружение игроков впечатляет
0
0
0
Ответ Lavinka
Они обсуждали как с Эвертона сняли очки и их это тоже скоро настигнет .
скорее Эвертон отправят в шип , чем тронут МС
+1
-1
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