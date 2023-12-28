Пеп Гвардиола: «Подслушал в самолете, как игроки «Ман Сити» обсуждали «Эвертон». Я сказал: «Вау, это моя команда»

Пеп Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити».

Вчера «Ман Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1.

«Команда в очередной раз доказала, насколько особенной является. И какой менталитет у нас. Я знаю, что мы не на вершине лиги, но многое еще произойдет. Будет много сюрпризов, главное – быть там.

Помню, как мы возвращались на самолете из Саудовской Аравии, стали чемпионами мира, и я слушал разговоры игроков. Они не знали, что я слушаю, и начали говорить об «Эвертоне». Я сказал: «Вау, это моя команда», – заявил тренер «Ман Сити».

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