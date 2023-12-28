У «Ман Сити» 5 побед и ничья в 6 последних матчах

«Манчестер Сити» победил в пятый раз за последние шесть матчей.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла « » (3:1) в 19-м туре .

Начиная с 10 декабря «горожане» не смогли выиграть только раз – в матче против «Кристал Пэлас» (2:2).

Еще в пяти играх в чемпионате Англии, чемпионов и на клубном ЧМ у них пять побед: над «Лутоном» (2:1), «Црвеной Звездой» (3:2), «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0) и «ирисками».

В последнем матче года « » встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 30 декабря.

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