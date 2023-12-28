У «Ман Сити» 5 побед и ничья в 6 последних матчах
«Манчестер Сити» победил в пятый раз за последние шесть матчей.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Эвертон» (3:1) в 19-м туре АПЛ.
Начиная с 10 декабря «горожане» не смогли выиграть только раз – в матче против «Кристал Пэлас» (2:2).
Еще в пяти играх в чемпионате Англии, Лиге чемпионов и на клубном ЧМ у них пять побед: над «Лутоном» (2:1), «Црвеной Звездой» (3:2), «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0) и «ирисками».
В последнем матче года «Ман Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 30 декабря.
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теперь ее фик остановишь
С такой игрой , как во втором - верю , что и правда Сити возвращается
КДБ даст сумасшедший импульс команде
+ Холланд и Доку