У «Ман Сити» 5 побед и ничья в 6 последних матчах

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

«Манчестер Сити» победил в пятый раз за последние шесть матчей.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Эвертон» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

Начиная с 10 декабря «горожане» не смогли выиграть только раз – в матче против «Кристал Пэлас» (2:2).

Еще в пяти играх в чемпионате Англии, Лиге чемпионов и на клубном ЧМ у них пять побед: над «Лутоном» (2:1), «Црвеной Звездой» (3:2), «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0) и «ирисками».

В последнем матче года «Ман Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 30 декабря.

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24 комментария
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Продолжаем в том же духе,с победой,Сити!💙👍
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Будем надеется, что Сити в своем уже традиционном стиле обгонит всех во втором сезоне и снова станет чемпионом. В рекордный четвертый раз подряд.
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Ну что, Пеп дал всем фору, время забирать обратно
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Ответ Grime Font
а если посмотреть последние 10 матчей, то 4 ничьи, 1 поражение и 5 побед. уже как бы не так красочно выглядит статистика для такого мешка.
мешки бьются за 10 , топ клуб в погоне за очередным рекордом
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Вдобавок назло всем. Браво 👏 Сити
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Просто молодцы!
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Гвардиоловская машина набирает обороты
теперь ее фик остановишь
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Ответ
Продолжаем в том же духе,с победой,Сити!💙👍
Сегодня просто две разных команды в двух таймах !
С такой игрой , как во втором - верю , что и правда Сити возвращается
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Ответ Ебздрогыч
Ну что, Пеп дал всем фору, время забирать обратно
Прикормил, а теперь подсекает🎣😎
+4
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Ответ Sans Skeleton
по тише там про мешков. мансити в первых двух сезонах пепа мешок насиловал,как хотел.
у Пепа столько же кубков АПЛ сколько у насильников 🤣🤣🤣
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Ответ S. A.
Если б они не обыграли Лутон, Ураву и Флуминенсе это был бы реальный повод для Шарлатана задуматься
🤡
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Ответ S. A.
Не будем
да не ври) будем
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Ответ Grime Font
держи в курсе. емэил дать, чтоб уведомлял меня своим важным мнением?
это платно , ты не потянешь
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не вижу шансов у конкурентов
КДБ даст сумасшедший импульс команде
+ Холланд и Доку
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И это ещё Сити играет последние матчи без Холанда, Доку и КДБ. можно сказать, что нет 60 процентов атакующего потенциала. В январе они все восстановятся, и Пеп пойдет забирать все то, что разбазарил и отдал конкурентам, а отрыв-то совсем небольшой, в прошлом году побольше был
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Что с лицом у всех? Думали Сити сольет чемп, хрен там.
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Новость ради новости)))
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