Александр Бородюк: «Надо больше доверять нашим тренерам. Мы почему-то недооцениваем своих. Это иностранцы должны у нас учиться»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Александр Бородюк считает, что нужно поддерживать российских тренеров.

– Российский футбол будет деградировать без мощных легионеров?

– Да нет. В этой ситуации надо давать возможность нашим специалистам. Мы все время почему-то недооцениваем своих. У нас очень много молодых футболистов сейчас будет появляться, нужно давать им возможность и нашим тренерам.

К нам так относятся, а мы все время считаем, что надо ехать учиться у них. Они у нас должны учиться. У нас была великолепная тренерская школа в СССР, великолепные футболисты. В этом направлении надо двигаться, доверять своим специалистам. А мы все время смотрим на них. Они должны многому у нас учиться у нас большой тренерский опыт.

Российские ребята, игравшие в футбол на большом уровне, сейчас не востребованы. Некоторые управляющие клубами говорят: «Иностранцы должны работать, мы у них должны учиться». Эта тенденция абсолютно неправильна и неприемлема.

Надо больше доверять нашим тренерам, которые прошли путь в футболе, у них есть огромнейший опыт. В любом случае, это зависит от тех людей, которые приглашают, назначают. Вот этим людям нужно найти определенный баланс, чтобы наш футбол развивался.

Конечно, всегда в футболе есть одно правило – это конкурентоспособность. Мы должны конкурировать на международном уровне, только тогда мы сможем видеть свой уровень и где мы сейчас находимся. Это покажет матч со сборной Сербии. Если он состоится, то мы увидим на каком уровне. Конечно, хотелось бы сыграть со сборной Бразилии и увидеть потенциал наших футболистов.

Я понимаю, что если приезжают легионеры уровня национальных сборных, это другой вопрос. А если просто так приезжают легионеры, ничего из себя не представляющие, что они могут дать молодым футболистам? – сказал Бородюк.

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35 комментариев
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Александр Бородюк: «Например, хоть и был главным, но Хиддинк учился у меня»
+28
0
+28
Интересно, а например это к Гусу Хиддинку тоже относится, у которого Бородюк был в помощниках? Думаю, что у Бородюка это и был пик его карьеры. После, ему и похвастать особо нечем.
+26
0
+26
Ответ Борис Лопатин
чему Бородюк научит Личку или Ивича?
закусывать
+17
0
+17
Ахахахах 🤡🤡🤡
+15
0
+15
Понятно вам, Клопп, Анчелотти и Гвардиола и др?! У Талалаева в помощниках ходили бы.
+7
0
+7
Привыкли места получать, а не зарабатывать своим тренерским трудом и опытом. Юран вон, как к нему не относись, прошел долгий путь и сейчас является вполне крепким специалистом с хорошим резюме. А вот такие Бородюки и Мостовые только лясы точат.
+6
0
+6
Анчелотти Пересу: "У меня две новости, плохая и хорошая. Плохая - у команды не достаточно хорошие результаты, поскольку я не слишком хорош. Хорошая - я уже записался на стажировку к Мостовому"
+6
0
+6
Хотел написать, что согласен, но вовремя вспомнил, каким сам Бородюк себя тренером показал.
+7
-2
+5
чему Бородюк научит Личку или Ивича?
+4
0
+4
снова : У нас в СССР и т.д.
назад в будущее!
+3
0
+3
Ответ kutavlik
Я тоже за то, чтобы легов не было в чемпионате, пока нас банят!!!! Включая тренеров. И еще ввести лимит не на своих воспитанников. Пусть школы собственные работают, академии!!!!
Думаю, надо еще больше восклицательных знаков!!!!!!!!!! Чем больше восклицательных знаков, тем продуктивнее будут работать академии!!!!!!!
+3
-1
+2
Т.е надо было Хиддинку у Бородюка учиться по результатам 1 матча стыков молодежки с Португалией, но вышло почему-то наоборот, Бородюк убежал к Хиддинку.🤣
+2
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Бородюк:
"Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?!"
+1
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Сначала пусть чеканить научатся иностранные тренеры.
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Это иностранцы должно у нас учиться - было лишним, какая тренерская школа и её достижения? Наверное это был сарказм, до маразма надеюсь не дошёл уважаемый бывший тренер ....
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Деньги, видимо, закончились :((
+1
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Чему учиться? Договорнякам и автобусам?
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Приезжает как-то Бородюк в Коверчано.
-Драсьте,я к вам!
-На стажировку?
-На стохреновку, учить вас буду! Ровняйсь!
+1
0
+1
Саша в бытность спортивным директором Динамо уходил в недельные запои. Этому учиться?
+1
0
+1
Ответ Кинг Конг Жив
Интересно, а например это к Гусу Хиддинку тоже относится, у которого Бородюк был в помощниках? Думаю, что у Бородюка это и был пик его карьеры. После, ему и похвастать особо нечем.
торпедо в вышку вывел. вот это пик самостоятельной деятельности. дальше - какая-то муть
+1
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+1
Чему учиться у вас иностранным тренерам? Если даже Головин вчера сказал о падении уровня российских игроков в сборной, а они играют в командах, где в основном российские тренера
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И так футбол на дне, кому еще доверять? Критикуешь, предлагай. Назвал бы имена
+1
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Да.. #пт!
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Ответ Заяцволк
Анчелотти Пересу: "У меня две новости, плохая и хорошая. Плохая - у команды не достаточно хорошие результаты, поскольку я не слишком хорош. Хорошая - я уже записался на стажировку к Мостовому"
Перес.
А к Бородюку записался? Нет? Бегом записываться, а то уволю и назначу на твоё место Бородюка и Мостового ассистентом. Или наоборот.
0
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Ответ Кинг Конг Жив
Интересно, а например это к Гусу Хиддинку тоже относится, у которого Бородюк был в помощниках? Думаю, что у Бородюка это и был пик его карьеры. После, ему и похвастать особо нечем.
Так оно и есть!!! Никаких результатов!!!!
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Уже 30+ лет как нет такой страны ,как ,СССР
Тогда да,была школа,а сейчас Слуцкий...
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Что выиграли эти тренеры, про которых он говорит???
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Ахах 🤣
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И этот туда же(
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Ага, а потом два шута будут обсуждать что он в футбол не играл и чеканить не умеет)
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