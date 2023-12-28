Александр Бородюк: «Надо больше доверять нашим тренерам. Мы почему-то недооцениваем своих. Это иностранцы должны у нас учиться»

Александр Бородюк считает, что нужно поддерживать российских тренеров.

– Российский футбол будет деградировать без мощных легионеров?

– Да нет. В этой ситуации надо давать возможность нашим специалистам. Мы все время почему-то недооцениваем своих. У нас очень много молодых футболистов сейчас будет появляться, нужно давать им возможность и нашим тренерам.

К нам так относятся, а мы все время считаем, что надо ехать учиться у них. Они у нас должны учиться. У нас была великолепная тренерская школа в СССР, великолепные футболисты. В этом направлении надо двигаться, доверять своим специалистам. А мы все время смотрим на них. Они должны многому у нас учиться у нас большой тренерский опыт.

Российские ребята, игравшие в футбол на большом уровне, сейчас не востребованы. Некоторые управляющие клубами говорят: «Иностранцы должны работать, мы у них должны учиться». Эта тенденция абсолютно неправильна и неприемлема.

Надо больше доверять нашим тренерам, которые прошли путь в футболе, у них есть огромнейший опыт. В любом случае, это зависит от тех людей, которые приглашают, назначают. Вот этим людям нужно найти определенный баланс, чтобы наш футбол развивался.

Конечно, всегда в футболе есть одно правило – это конкурентоспособность. Мы должны конкурировать на международном уровне, только тогда мы сможем видеть свой уровень и где мы сейчас находимся. Это покажет матч со сборной Сербии. Если он состоится, то мы увидим на каком уровне. Конечно, хотелось бы сыграть со сборной Бразилии и увидеть потенциал наших футболистов.

Я понимаю, что если приезжают легионеры уровня национальных сборных, это другой вопрос. А если просто так приезжают легионеры, ничего из себя не представляющие, что они могут дать молодым футболистам? – сказал Бородюк.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам