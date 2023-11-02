Бородюк об РПЛ: «Откуда такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились? Их приглашают непонятно откуда – наверное, у них суперагенты»
Александр Бородюк высказался о приглашении иностранных тренеров в клубы Мир РПЛ.
«В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются – огромный респект таким людям.
Но есть те, для кого футбол – это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются, – у всех появляются вопросы. Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились как в качестве игрока, так и в качестве специалиста?
Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками – сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества. Приглашение Клотета в «Торпедо»? Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема», – сказал бывший тренер сборной России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Амбиции. Иностранный тренер хочет расти, развиваться, так же как и футболисты.
Нашим же главное лизнуть у того, у кого надо и поближе к кормушке в тепло, вот и всё.
- Турок
- Испанец
- Испанец
- Немец
- Испанец
в первой десятке АПЛ только 2 тренера-англичанина. И никто не вопит о кризисе английского футбола или лиги
Есть ещё вариант - неплохие тренеры для команд-середняков, но не имевшие успеха, когда возглавляли клубы, которые борются за верхние позиции. Рахимов в Локомотиве - как пример. Условный Юран, который сейчас неплохо идёт с Пари НН, может оказаться таким же, к 54 годам он пока ни разу не тренировал сильную команду РПЛ.
И почему команде в верхней части таблицы надо ограничиваться подобными российскими тренерами, если можно за рубежом найти условного Ивича?
Рахимов, Талалаев - уже во всех возможных середняках побывали.
А для немцев, итальянцев, испанцев и португальцев эта проблема неактуальна, у них есть топ-тренеры.