Бородюк об РПЛ: «Откуда такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились? Их приглашают непонятно откуда – наверное, у них суперагенты»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Торпедо Чемпионат.com Пеп Клотет Футбол

Александр Бородюк высказался о приглашении иностранных тренеров в клубы Мир РПЛ.

«В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются – огромный респект таким людям.

Но есть те, для кого футбол – это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются, – у всех появляются вопросы. Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились как в качестве игрока, так и в качестве специалиста?

Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками – сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества. Приглашение Клотета в «Торпедо»? Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема», – сказал бывший тренер сборной России. 

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17 комментариев

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arspurs9
По моему уже все всё понимают и знают.
Амбиции. Иностранный тренер хочет расти, развиваться, так же как и футболисты.
Нашим же главное лизнуть у того, у кого надо и поближе к кормушке в тепло, вот и всё.
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Кенигсбергер
А когда Бородюк был иностранным тренером в Казахстане и тренировал местную сборную, что говорил? Что надо больше доверять благородным иностранным гостям?
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denzal
Бородюк сам более менее стал тренером после работы с Хиддинком, а так кого тренировал, везде оп……какался. Во всей странах в топ клубах работают иностранцы, но почему то там не задают вопрос о Гвардиоле, Анчелотти, Клоппе и т.д.
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Ебздрогыч
Опять с Мостовым запил?
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Заборостроитель
Ответ Pucheslav
А Бородюк чего добился ?
От молодежки к Хиддинку убежал
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Pucheslav
А Бородюк чего добился ?
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Тиджани Бабангида
Этой российской традиции сотни лет во всех отраслях. В этом нет ничего удивительного - у европейцев действительно есть чему поучиться. Другое дело,что порою привлекают некомпетентных иностранцев и это - проблема.
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Абдаллах аль-Кутба
Уж лучше иностранца, чем комотозника Бородюка. Все видели как его чуть кондрашка не прихватила на лавке Торпедо.
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Злобный Конь
уж не тебе плакаться,негодяй! Сидел в сборной за спиной главных тренеров- в итоге виноваты всегда были они,а ты ни о чём,всегда в сторонке!
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Savardus
Топовую пятёрку АПЛ возглавляют:
- Турок
- Испанец
- Испанец
- Немец
- Испанец

в первой десятке АПЛ только 2 тренера-англичанина. И никто не вопит о кризисе английского футбола или лиги
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Dmitry Orlov
А откуда у нас пиетет перед соотечественниками, которые ничего не добились в качестве тренера? У нас в РПЛ около 5 годных российских тренеров. А остальные - работают-работают, из команды в команду переходят, а потом чешский "ноунейм" Личка оказывается лучше них.

Есть ещё вариант - неплохие тренеры для команд-середняков, но не имевшие успеха, когда возглавляли клубы, которые борются за верхние позиции. Рахимов в Локомотиве - как пример. Условный Юран, который сейчас неплохо идёт с Пари НН, может оказаться таким же, к 54 годам он пока ни разу не тренировал сильную команду РПЛ.
И почему команде в верхней части таблицы надо ограничиваться подобными российскими тренерами, если можно за рубежом найти условного Ивича?
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IvanKo
А много ли российских тренеров, которые хоть что-то могут?
Рахимов, Талалаев - уже во всех возможных середняках побывали.
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Dmitry Orlov
Ответ Savardus
Топовую пятёрку АПЛ возглавляют: - Турок - Испанец - Испанец - Немец - Испанец в первой десятке АПЛ только 2 тренера-англичанина. И никто не вопит о кризисе английского футбола или лиги
Ну вообще-то вопят, беглый гуглинг помогает найти немало статей на тему "Почему английские футбольные тренеры так плохи?" Пример, от ноября 2022 года: https://theboar.org/2022/11/why-are-england-managers-so-bad/ - и здесь автор причитает, что английские тренеры не выигрывали премьер-лигу, тогда как в Италии всего лишь 1 не итальянский тренер выигрывал Серию А за этот век, а в Ла Лиге серебро уходило в основном испанским тренерам.
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Savardus
Ответ Dmitry Orlov
Ну вообще-то вопят, беглый гуглинг помогает найти немало статей на тему "Почему английские футбольные тренеры так плохи?" Пример, от ноября 2022 года: https://theboar.org/2022/11/why-are-england-managers-so-bad/ - и здесь автор причитает, что английские тренеры не выигрывали премьер-лигу, тогда как в Италии всего лишь 1 не итальянский тренер выигрывал Серию А за этот век, а в Ла Лиге серебро уходило в основном испанским тренерам.
Ну так и что плохого то в тренерах-иностранцах??
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Dmitry Orlov
Ответ Savardus
Ну так и что плохого то в тренерах-иностранцах??
Ну вот среди англичан есть те, кому обидно, что их собственные тренеры не могут достигать вершин, а в топе одни иностранцы. Плохо не то, что они иностранцы, печалит то, что среди топов нет своих. Так что это не какая-то уникальная наша черта.
А для немцев, итальянцев, испанцев и португальцев эта проблема неактуальна, у них есть топ-тренеры.
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Dmitry Orlov
Ответ IvanKo
А много ли российских тренеров, которые хоть что-то могут? Рахимов, Талалаев - уже во всех возможных середняках побывали.
Рахимов ещё и Локомотив потренировал. Повторил "успех" Бышовца, заняв 7 место.
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