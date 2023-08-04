Помощник Юрана – судье в подтрибунке после игры с «Краснодаром»: «Что ты смотришь? Понаберут...»
Помощник Сергея Юрана на повышенных тонах обратился к арбитру в подтрибунке.
Случилось это после матча третьего тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).
«Чего ты мне говоришь успокоиться? Иди зайди [в раздевалку], посмотри на шрам [Гоцука]. Что ты смотришь? Понаберут...» – сказал Дмитрий Ананко.
Сам Юран после игры на поле подошел к главному арбитру Артему Любимову и стал что‑то говорить ему, после чего получил красную карточку. Также тренер в первом тайме получил желтую карточку за то, что апеллировал к арбитру.
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Но винить надо самим себя - столько моментов угробили !
нельзя считать, что раз никаких косяков с пенальти или красными карточками нет, то и ладно.
судья всю игру не свистел нарушения на Кордобе (раза 4 или 5 пропустил), не увидел удар локтем Алонсо (и жёлтую), а там опасный штрафной должен был быть, вообще-то.
двоечку заслужил 100%