Помощник Юрана – судье в подтрибунке после игры с «Краснодаром»: «Что ты смотришь? Понаберут...»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Дмитрий Ананко Краснодар Пари НН Артем Любимов Футбол

Помощник Сергея Юрана на повышенных тонах обратился к арбитру в подтрибунке.

Случилось это  после матча третьего тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Чего ты мне говоришь успокоиться? Иди зайди [в раздевалку], посмотри на шрам [Гоцука]. Что ты смотришь? Понаберут...» – сказал Дмитрий Ананко. 

Сам Юран после игры на поле подошел к главному арбитру Артему Любимову и стал что‑то говорить ему, после чего получил красную карточку. Также тренер в первом тайме получил желтую карточку за то, что апеллировал к арбитру. 

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19 комментариев

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жаль что во времена Валерия Овчинникова не было столько медиа, камер итд. Вот бы там наслушались
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Судья продажная, конечно. НН должен был рвать этих быков с неприлично крупным счётом, и с как минимум одним пенальти в свою пользу...Ворьё со свистками убивает игру!
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Откровенно говоря, фол чистейший был, причём на жёлтую, но за пределами штрафной, так что ВАР использовать нельзя было.
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Ответ Никита Самарин
Откровенно говоря, фол чистейший был, причём на жёлтую, но за пределами штрафной, так что ВАР использовать нельзя было.
судя по немногочисленным повторам именно накладка была на линии/в штрафной…
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Помощник Юрана, это Барсик?
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И такие слова произносит восьмикратный чемпион России и обладатель четырех высших образований
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Пенальти всё в равно не назначили бы, так как до пенальти два фола со стороны игроков НН, но судья должен был объснить, почему нет пенальти.
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По VAR игрок Пари получил бы ЖК, удар в лицо 40номеру Краснодара, Стоцкий ЖК за агрессивную игру и фол на Кордобе, после чего только мяч прилетит к Гоцюку. и штрафной в пользу Краснодара это по пенальти! По ЖК Алонсо да, только фол не свистнул а VAR ЖК не смотрит
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Судья продажная, конечно. НН должен был рвать этих быков с неприлично крупным счётом, и с как минимум одним пенальти в свою пользу...Ворьё со свистками убивает игру!
А два фола чистых на игроках Краснодара которые привели к этому уже фолу ,уже не продажный судья, там можно?)
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Ах, как в давние времена молодой высшей лиги в 90-ые. ) Посмотрите кто забыл старые выпуски ФК 1996-1998 гг. )
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Судья скорее всего ошибся хотя Гоцук вроде сам подстраивался ...
Но винить надо самим себя - столько моментов угробили !
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судейство было ужасное сегодня.
нельзя считать, что раз никаких косяков с пенальти или красными карточками нет, то и ладно.
судья всю игру не свистел нарушения на Кордобе (раза 4 или 5 пропустил), не увидел удар локтем Алонсо (и жёлтую), а там опасный штрафной должен был быть, вообще-то.
двоечку заслужил 100%
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Ответ Григ77
Судья скорее всего ошибся хотя Гоцук вроде сам подстраивался ... Но винить надо самим себя - столько моментов угробили !
Чернов тоже сам подстраивался.
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Ответ Mark Safa
Помощник Юрана, это Барсик?
недооцененный коммент
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