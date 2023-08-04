Помощник Юрана – судье в подтрибунке после игры с «Краснодаром»: «Что ты смотришь? Понаберут...»

Помощник Сергея Юрана на повышенных тонах обратился к арбитру в подтрибунке.

Случилось это после матча третьего тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Чего ты мне говоришь успокоиться? Иди зайди [в раздевалку], посмотри на шрам [Гоцука]. Что ты смотришь? Понаберут...» – сказал Дмитрий Ананко.

Сам Юран после игры на поле подошел к главному арбитру Артему Любимову и стал что‑то говорить ему, после чего получил красную карточку. Также тренер в первом тайме получил желтую карточку за то, что апеллировал к арбитру.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER