Бруну создал 100 моментов с игры в АПЛ в 2023-м. Только Озилу в 2015-м удавалось такое за время сбора статистики

Бруну Фернандеш создал 100 моментов с игры в АПЛ в этом году.

По данным Opta, до Бруну лишь одному игроку АПЛ удавалось создать 100+ моментов с игры за год с момента начала подсчета статистики в сезоне-2004/2005.

В 2015 году хавбек «Арсенала» создал 104 голевых момента без учета шансов, созданных со стандартных положений.

В этом сезоне АПЛ Бруну поучаствовал в 18 матчах « », в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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