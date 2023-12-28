Бруну создал 100 моментов с игры в АПЛ в 2023-м. Только Озилу в 2015-м удавалось такое за время сбора статистики
Бруну Фернандеш создал 100 моментов с игры в АПЛ в этом году.
По данным Opta, до Бруну лишь одному игроку АПЛ удавалось создать 100+ моментов с игры за год с момента начала подсчета статистики в сезоне-2004/2005.
В 2015 году хавбек «Арсенала» Месут Озил создал 104 голевых момента без учета шансов, созданных со стандартных положений.
В этом сезоне АПЛ Бруну поучаствовал в 18 матчах «Манчестер Юнайтед», в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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бруно уже побил кучу рекордов по созданным моментам, и по гол+пас среди полузащитников апл, обойдя лучший сезон лэмпарда. ты за своим слепым хейтом, тупо не хочешь принимать факт того, что бруно один из лучших своего поколения