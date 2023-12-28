Бруну создал 100 моментов с игры в АПЛ в 2023-м. Только Озилу в 2015-м удавалось такое за время сбора статистики

Теги Месут Озил Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш создал 100 моментов с игры в АПЛ в этом году.

По данным Opta, до Бруну лишь одному игроку АПЛ удавалось создать 100+ моментов с игры за год с момента начала подсчета статистики в сезоне-2004/2005.

В 2015 году хавбек «Арсенала» Месут Озил создал 104 голевых момента без учета шансов, созданных со стандартных положений.

В этом сезоне АПЛ Бруну поучаствовал в 18 матчах «Манчестер Юнайтед», в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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12 комментариев
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Жаль, что Бруну свой карьерный пик проводит в столь кризисном клубе.
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Ответ Zero_KiLL
Жаль, что Бруну свой карьерный пик проводит в столь кризисном клубе.
Как раз не факт, что в другом клубе он получил бы столько влияния и свободы. Кстати, как и Озил, Бруну хорош в созидании, но в части построения командной игры, он - такая же причина кризиса в МЮ, как и остальные.
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А что толку?😂
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В топ клубах, в которых работает система, нет такого дисбаланса в сторону одного игрока. Что Арсенал середины десятых, что МЮ сейчас, тем более, это не команды претендующие на что то серьезное.
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Ответ Тимофей Щепкин
А что толку?😂
а что толку от голов месси и роналду? что толку от рекордов?
бруно уже побил кучу рекордов по созданным моментам, и по гол+пас среди полузащитников апл, обойдя лучший сезон лэмпарда. ты за своим слепым хейтом, тупо не хочешь принимать факт того, что бруно один из лучших своего поколения
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Жаль, что играет в МЮ, который находится в кризисе. Очень хорошее видение поля, ему бы к сильному тренеру.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Два самых переоцененых игрока АПЛ. Бесхарактерные набиватели пустой статистики проваливающие все серьёзные матчи.
у Бруно кучи голов и передачь командам топ 6, слепошара. играй он за твой любимый клуб, ты бы пел иначе лицемер
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