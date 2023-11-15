Вингер «Пари НН» Севикян интересен «Нанту», ЦСКА и «Краснодару». Стоимость игрока для французов – 3,5 млн евро, для россиян – 5,5 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Нант премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян интересен клубу Лиги 1.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Нант» изучает возможность приобретения 22-летнего футболиста. Французский клуб сделал запрос в клуб о стоимости Эдгара и получил ответ, что нижегородцы готовы отпустить его за 3,5 млн евро. При этом многое будет зависеть от игры вингера в ближайших матчах сборной Армении – против Уэльса и Хорватии.

Отмечается, что интерес к Севикяну также проявляют ЦСКА и «Краснодар». Однако российским клубам трансфер обойдется дороже – «Пари НН» потребует 5,5 млн евро. Приоритетным вариантом для игрока является переход в иностранную команду.

В текущем сезоне Мир РПЛ Севикян провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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Roman
Стоимость Севикяна для французов – 3,5 млн евро, для россиян – 5,5 млн, для «Зенита» - 1 млн
+32
-1
+31
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Hitgoe Himgob
Ответ Roman
Стоимость Севикяна для французов – 3,5 млн евро, для россиян – 5,5 млн, для «Зенита» - 1 млн
Для Зенита 50т.р.
+28
0
+28
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S-V-D
Пусть в Нант.
+8
0
+8
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Alamarrr
Так в объявлении написано?😁
+4
0
+4
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Бислан Билялов
Ответ Hitgoe Himgob
Для Зенита 50т.р.
Уйдёт в зенит посидит на банке потом в аренду в Екатеринбург.
+4
0
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pavelrytov@icloud.com
4 гола-5,5. Ну да ЦСКА с Краснодаром будут биться за него до смерти
+4
-1
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Бислан Билялов
За па 5,5 он и маме ненужным может оказаться а вот 1,5-2,5 нормальная цена на него. Но не считаю что он нужен Краснодару.
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Михаил Дворников
4 гола - 5,5 миллионов евро, наверняка еще + агенту. Это же сюр.
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Spaten
Взрослым 10р, детям 2р, красивым детям - бесплатно! (голосом Мартиросяна)
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waleri
Многое будет зависеть от игры в ближайших матчах против Уэльса и Хорватии в первую очередь для Эдика с Наиром. Инсайдерская инфа 100%
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aci2003@yandex.ru
Армянин с испанской школой к любому двору подойдёт. Техничный до безобразия)
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encaro_one
Армяне и грузины из РПЛ нарасхват ) Вот что санкции животворят )
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Петр Дьяконов
сейчас все в Нант отправят. ))
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Diablosax
Если бы не было бана в Европе, то я бы ратовал за выбор Быков, с перспективами игры в европейском кубке... Но, положа руку на сердце, скажу, что в данной ситуация я бы поехал в Лигу 1 если будет возможность.
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