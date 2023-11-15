Вингер «Пари НН» Севикян интересен «Нанту», ЦСКА и «Краснодару». Стоимость игрока для французов – 3,5 млн евро, для россиян – 5,5 млн (Иван Карпов)
Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян интересен клубу Лиги 1.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Нант» изучает возможность приобретения 22-летнего футболиста. Французский клуб сделал запрос в клуб о стоимости Эдгара и получил ответ, что нижегородцы готовы отпустить его за 3,5 млн евро. При этом многое будет зависеть от игры вингера в ближайших матчах сборной Армении – против Уэльса и Хорватии.
Отмечается, что интерес к Севикяну также проявляют ЦСКА и «Краснодар». Однако российским клубам трансфер обойдется дороже – «Пари НН» потребует 5,5 млн евро. Приоритетным вариантом для игрока является переход в иностранную команду.
В текущем сезоне Мир РПЛ Севикян провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.
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