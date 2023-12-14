Председатель совдира «Пари НН»: «Компенсация за Юрана – 200 млн рублей. У нас рабов нет, никого насильно не держим»

Председатель совета директоров «Пари НН» высказался о Сергее Юране.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года. После 18 туров Мир РПЛ команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 24 очками.

– У Юрана серьезные амбиции. Сохранить тренера – первостепенная задача?

– Первостепенная – сделать из «Пари НН» команду, которая будет бороться за высокие места. Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Но очень надеюсь, что наш путь будет приносить такой результат, при котором Сергею Николаевичу не будет смысла уходить.

– Компенсация за Юрана – 200 миллионов рублей?

– Да.

– Юрист Юрана опровергал эти цифры...

– Мы уже обсудили этот вопрос. Видимо, человек не совсем понял, о чем идет речь. Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет. Если кто-то хочет уйти, мы понимаем, что насильно держать его нет смысла. В противном случае страдают все, – сказал Дмитрий Кондратов.

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