Ла Лига смягчит финансовые требования в зимнее трансферное окно. Клубы, превысившие лимит зарплат, смогут тратить большую часть дохода

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Ла Лига смягчит финансовые требования в зимнее трансферное окно.

Ранее клубы, превышавшие лимит зарплат, могли тратить на трансферы лишь 25% часть доходов. В прошлом сезоне эту планку повысили до 50%. 

Теперь, по информации Catalunya Ràdio, эти клубы смогут использовать до 60% от своего дохода. Порог поднимется до 70%, если доход будет получен за счет продажи игрока, чья зарплата составляла более 5% от совокупной зарплатной ведомости команды. 

Эта мера будет действовать и в следующее летнее трансферное окно. 

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7 комментариев
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До Тебаса потихоньку кое-что стало доходить?
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Ответ Ебздрогыч
До Тебаса потихоньку кое-что стало доходить?
Раз в год и Тебаса посещают умные мысли)
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Не пойму, а кого это ограничивало, например: Барселона вряд ли способна закупить на 25% от выручки (25% от 800 млн. евро = 200 млн. ), а Реал свой лимит зарплат не превышал, поэтому мог тратить сколько угодно
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Ответ Ебздрогыч
До Тебаса потихоньку кое-что стало доходить?
чего не сделаешь,чтобы переизбраться
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