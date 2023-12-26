Ла Лига смягчит финансовые требования в зимнее трансферное окно. Клубы, превысившие лимит зарплат, смогут тратить большую часть дохода

Ла Лига смягчит финансовые требования в зимнее трансферное окно.

Ранее клубы, превышавшие лимит зарплат, могли тратить на трансферы лишь 25% часть доходов. В прошлом сезоне эту планку повысили до 50%.

Теперь, по информации Catalunya Ràdio, эти клубы смогут использовать до 60% от своего дохода. Порог поднимется до 70%, если доход будет получен за счет продажи игрока, чья зарплата составляла более 5% от совокупной зарплатной ведомости команды.

Эта мера будет действовать и в следующее летнее трансферное окно.

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