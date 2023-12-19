«Челси» не подпишет Рэмсдейла в январе на замену Санчесу. Клуб даст шанс Петровичу

«Челси» не подпишет Аарона Рэмсдейла в январе.

Ранее сообщалось, что «синие» проявляют интерес к голкиперу « » на фоне травмы .

По информации Evening Standard, «Челси» решил не подписывать вратаря на замену Санчесу в ближайшее трансферное окно. Клуб намерен дать шанс запасному голкиперу , считая, что он способен справиться с поставленной задачей.

Отмечается, что основной задачей « » остается подписание нападающего – известно, что приоритетными трансферными целями являются Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»).

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