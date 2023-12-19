«Челси» не подпишет Рэмсдейла в январе на замену Санчесу. Клуб даст шанс Петровичу

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмсдейл Джордже Петрович Роберт Санчес Футбол

«Челси» не подпишет Аарона Рэмсдейла в январе.

Ранее сообщалось, что «синие» проявляют интерес к голкиперу «Арсенала» на фоне травмы Роберта Санчеса.

По информации Evening Standard, «Челси» решил не подписывать вратаря на замену Санчесу в ближайшее трансферное окно. Клуб намерен дать шанс запасному голкиперу Джордже Петровичу, считая, что он способен справиться с поставленной задачей.

Отмечается, что основной задачей «Челси» остается подписание нападающего – известно, что приоритетными трансферными целями являются Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»).

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28 комментариев
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Хорошо он поднялся: от коменданта общежития до игрока Челси
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А в защиту купят Леруа Мерлен из французской Лиги 2.
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И Михалыча позовите)
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Вам везёт Петрович!
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Иванович заиграл, почему бы и Петровичу не заиграть?
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Петровичам всегда надо шанс давать
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Ответ QWertY
Хорошо он поднялся: от коменданта общежития до игрока Челси
В защиту Кузю надо подписывать за 50 лямов, и майкла в нападение
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Ответ QWertY
Хорошо он поднялся: от коменданта общежития до игрока Челси
У Челси вратарская позиция конечно проблемная. Когда-то танкист играл. Недавно тренер лично в раме стоял. Теперь вот Петровича дёрнули.
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Реально, дайте шанс Петровичу. Он на говновозе 40 лет отработал, уж с Челси явно справится.
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Не трогайте Рэмсдейла. Как вообще это происходит, ты тащишь мертвяки, приходит, ну реально средний Райя и усаживает тебя на банку
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штанга. ворота. петрович
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Петрович, снимай спецовку, ты на воротах сегодня в Челси.
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Ответ ALMANAC
Не трогайте Рэмсдейла. Как вообще это происходит, ты тащишь мертвяки, приходит, ну реально средний Райя и усаживает тебя на банку
это всё эти ноги гадские, игра ногами новомодная в смысле, 11й полевой всем стал нужен для коротких розыгрышей
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Ответ ALMANAC
Не трогайте Рэмсдейла. Как вообще это происходит, ты тащишь мертвяки, приходит, ну реально средний Райя и усаживает тебя на банку
Да так и происходит. Любимец Тирни ушёл, любимец Смит Роу сидит безвылазно на скамейке. Это сильные игроки, но тренеру виднее
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Ответ QWertY
Хорошо он поднялся: от коменданта общежития до игрока Челси
Будет хорошо если Сильвестр Сергеев купит Челси
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это самая смешная ветка за сегодня))
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Петрович - он и в Африке Петрович!
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Петрович травмированному Санчесу: "ВЫСЕЛЮ!!!"
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А Иванычу?😁
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так Челси же какую то Слонину покупали, где он?
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Опровержение слухов, которые искусственно создаёт Арсенал или агент игрока про Челси. Ну какой Рамсдейл, если Санчес вернётся через пару недель.
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Георгий Петрович
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Ответ QWertY
Хорошо он поднялся: от коменданта общежития до игрока Челси
вообще-то его понизили со строительной компании до запаса пенсионеров
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Пусть лучше обратят внимание на Осимена. Нельзя ли уже нормального Напа взять? Броя и Джексон даже выйдя вдвоём в составе 12 человек всё равно ничего не сообразят.
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Не трогайте Рэмсдейла. Как вообще это происходит, ты тащишь мертвяки, приходит, ну реально средний Райя и усаживает тебя на банку
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Ответ Evgen_Hazard
Пусть лучше обратят внимание на Осимена. Нельзя ли уже нормального Напа взять? Броя и Джексон даже выйдя вдвоём в составе 12 человек всё равно ничего не сообразят.
Броя это уровень Шипа в лучшем случае, а вот с Джексоном можно работать. Со временем он может набраться опыта и перестать тупить. Так то у него все есть для фрв АПЛ: скорость, дриблинг, напор.
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Ответ mootoo
Георгий Петрович
..."Бошков" Кондратьев.
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Ответ kustarnik555@gmail.com
так Челси же какую то Слонину покупали, где он?
аренда в Бельгии
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