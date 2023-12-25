Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана: «Соглашение на год. Задача – первое место в чемпионате»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Кыргызстан Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России сообщил, что подписал контракт на год.

«Да, подписали [соглашение] на один год.

Завтра у нас товарищеская игра, после которой отпускаем команду в отпуск. Сборы начнутся в январе. По датам и месту сборов сейчас определяемся, так же как и по игрокам.

Задача на сезон – занять первое место в чемпионате», – сказал Канчельскис.

По итогам предыдущего сезона «Мурас Юнайтед» занял в чемпионате Кыргызстана 5-е место.

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4 комментария
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Канчельскис тренер МЮ, круто!
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+4
Тоже МЮ по сути)
+3
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+3
а как же до конца пойду против руководства Тобола, не считаю, что меня уволили, продолжаю работать и тд)
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Алга МЮ
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