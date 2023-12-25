Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана: «Соглашение на год. Задача – первое место в чемпионате»
Андрей Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России сообщил, что подписал контракт на год.
«Да, подписали [соглашение] на один год.
Завтра у нас товарищеская игра, после которой отпускаем команду в отпуск. Сборы начнутся в январе. По датам и месту сборов сейчас определяемся, так же как и по игрокам.
Задача на сезон – занять первое место в чемпионате», – сказал Канчельскис.
По итогам предыдущего сезона «Мурас Юнайтед» занял в чемпионате Кыргызстана 5-е место.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам