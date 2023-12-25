Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана: «Соглашение на год. Задача – первое место в чемпионате»

Андрей Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России сообщил, что подписал контракт на год.

«Да, подписали [соглашение] на один год.

Завтра у нас товарищеская игра, после которой отпускаем команду в отпуск. Сборы начнутся в январе. По датам и месту сборов сейчас определяемся, так же как и по игрокам.

Задача на сезон – занять первое место в чемпионате», – сказал .

По итогам предыдущего сезона «Мурас Юнайтед» занял в чемпионате Кыргызстана 5-е место.

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