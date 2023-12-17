Андре Онана: «Критика – цена, которую платишь, становясь вратарем «МЮ». Я стал лучшим в прошлой ЛЧ, но на старте сезона сидел в запасе. Уже забыли об этом, да?»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Андре Онана высказался о критике в свой адрес.

В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах АПЛ.

«Люди помнят лишь то, что я был лучшим вратарем Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но в первой части сезона я сидел на скамейке. Все уже забыли об этом, да?

Сейчас у нас не очень хороший период. Надеюсь, ситуация скоро изменится, но с критикой нужно справляться, потому что это цена, которую ты платишь, когда становишься вратарем «Ман Юнайтед».

Это один из крупнейших клубов мира, поэтому, когда дела идут не очень, в тебя стреляют. Я готов к этому, знаете. Надеюсь, мы уже сейчас перевернем эту ситуацию, но, возможно, потребуется время. Мы не знаем. Нужно бороться», – сказал вратарь «МЮ» в интервью Sky Sports.

Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»

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24 комментария
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Ему бы писать цитаты на Одноклассники
аууфф
+31
-1
+30
Ответ Arthur Morgan
Ему бы писать цитаты на Одноклассники аууфф
Кто мячи не пропускал, тот в раме не стоял.
Не важно кто пропустил, важно кто к воротам пропустил.
+12
-1
+11
Становится понятно почему от так нравится Тен Хагу) один и тот же курс ораторского искусства заканчивали)
+10
-1
+9
много слов перед матчем с ливерпулем - не к добру
+7
0
+7
Маротта гений:продать Онана за 60млн и взять Зоммера за 8млн-это настоящий профи
+5
0
+5
Менеджмент МЮ - это, конечно, анекдот. За такого косячного Онана вывалить 50 лимонов - это сильно. А в прошлом в воротах манкунианцев стояли такие глыбы как Шмейхель и Ван Дер Сар.
+5
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+5
Лучше бы свой рот не отрывал. После первых ляпов извинялся, а теперь когда их стало слишком много несет чушь.
+5
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Мало кто помнит, что было в той ЛЧ, вы тут уже в новой наиграли. Менди в Челси, помните? Где парень то? Может Онана из той же оперы.
+3
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+3
Ответ Black Phoenix
Менеджмент МЮ - это, конечно, анекдот. За такого косячного Онана вывалить 50 лимонов - это сильно. А в прошлом в воротах манкунианцев стояли такие глыбы как Шмейхель и Ван Дер Сар.
Шмейхель и Ван Дер Сар для Онаны это космос, даже Де Хеа на голову лучше Онаны
+3
0
+3
То что демонстрирует этот кипер в последнее время иначе, как Онанизмом не назовешь
+3
0
+3
39 голов в 24 матчах! Вратарь вообще в воротах присутствовал ? Ну как минимум в трёх то точно, раз жёлтые карточки получил
+3
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+3
Ответ Arthur Morgan
Ему бы писать цитаты на Одноклассники аууфф
Онана слабее Де Хеа и Байандыра, но в АПЛ выступает.
+5
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+2
Критика – цена, которую платишь, когда жёстко косячишь через матч
+2
0
+2
Ответ Виталий Ан
Лучше бы свой рот не отрывал. После первых ляпов извинялся, а теперь когда их стало слишком много несет чушь.
прямо как один политический деятель
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Иногда лучше просто молчать
+1
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+1
Лучше бы не открывал рот. Сошел бы за умного
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да кто ему сказал что он был лучшим в ЛЧ??
Тен Хааг и Лукомский?
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намёк,что это был случайный взлёт, а теперь реальный уровень
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Или ты забыл или ты не знал?
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следующим аргументом будет "сперва добейся" бгг
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Какая разница, что ты раньше показывал, если сейчас дно дном
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Ответ igls54
То что демонстрирует этот кипер в последнее время иначе, как Онанизмом не назовешь
Лукомскому не говори только. Он за это банит.
+1
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Ответ Black Phoenix
Менеджмент МЮ - это, конечно, анекдот. За такого косячного Онана вывалить 50 лимонов - это сильно. А в прошлом в воротах манкунианцев стояли такие глыбы как Шмейхель и Ван Дер Сар.
Так у них и Бартез стоял. Так что Онана тоже без компании не остался
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