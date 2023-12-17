Андре Онана: «Критика – цена, которую платишь, становясь вратарем «МЮ». Я стал лучшим в прошлой ЛЧ, но на старте сезона сидел в запасе. Уже забыли об этом, да?»
Андре Онана высказался о критике в свой адрес.
В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах АПЛ.
«Люди помнят лишь то, что я был лучшим вратарем Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но в первой части сезона я сидел на скамейке. Все уже забыли об этом, да?
Сейчас у нас не очень хороший период. Надеюсь, ситуация скоро изменится, но с критикой нужно справляться, потому что это цена, которую ты платишь, когда становишься вратарем «Ман Юнайтед».
Это один из крупнейших клубов мира, поэтому, когда дела идут не очень, в тебя стреляют. Я готов к этому, знаете. Надеюсь, мы уже сейчас перевернем эту ситуацию, но, возможно, потребуется время. Мы не знаем. Нужно бороться», – сказал вратарь «МЮ» в интервью Sky Sports.
Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»
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