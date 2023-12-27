Почеттино о «Челси»: «Цель была – находиться на вершине, даже если в нас никто не верит. Но приходится бороться за другие вещи»

Маурисио Почеттино признал, что «Челси» не выполняет цели на сезон.

Лондонский клуб занимает 11-е место в таблице , набрав 22 очка в 18 играх.

«Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.

Да, мы «Челси». У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей», – сказал .

Сегодня « » сыграет против «Кристал Пэлас» в 19-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:30 по московскому времени.

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