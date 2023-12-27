Почеттино о «Челси»: «Цель была – находиться на вершине, даже если в нас никто не верит. Но приходится бороться за другие вещи»
Маурисио Почеттино признал, что «Челси» не выполняет цели на сезон.
Лондонский клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 22 очка в 18 играх.
«Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.
Да, мы «Челси». У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей», – сказал Почеттино.
Сегодня «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас» в 19-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:30 по московскому времени.
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Но главная проблема Челси, которую не называет только инсайдер Иван Карпов - отстутствие вожака. С этой гонкой за молодняком совсем забыли, что на поле должно быть хотя бы 3 футболиста, которые будут подгонять весь этот детский сад. В одиночку Силва не справляется с этим.
Челси начал 3-й сезон под руководством Моура, которые у него не идут. Ливерпуль только нанял Клоппа, и был в процессе перестройки. Ман Сити ждал Гвардиолу, им и кубка тогда хватило. МЮ, ну тут не надо комментариев. И самое главное Лестер, который вовремя ради пиццы напрягся, а Арсенал и ТТХ не навязали прям особой какой-то борьбы