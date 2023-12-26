Почеттино о работе в «Челси»: «Знали, что будет сложно, но все оказалось еще хуже: важные игроки выбыли, много обстоятельств, которые не в нашей власти»
Маурисио Почеттино отметил, что работа в «Челси» оказалась сложнее, чем он думал.
– Сложнее ли оказалась работа в «Челси», чем вы ожидали, когда соглашались на нее?
– Мы знали, что работа будет сложной, но ситуация оказалась еще хуже. Слишком много важных игроков выбыло. Слишком много обстоятельств с самого начала сезона, которые не в нашей власти, – сказал тренер «Челси».
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с Ливерпулем средний возраст стартового состава 25.1, у синих с волками 24.5
Он щас проф непригоден.
выпустить молодняк любая команда апл может
С физикой проблем у игроков нет, все молодые бычки. Быстро бегут, мощные, выносливые, все как надо.
Есть проблема с травмами, которых стабильно около 10 одновременно. И тут скорее вопрос к медштабу, почему эти киборги получают травмы, а потом еще и рецидивы этих травм. Причем эти рецидивы получают на тренировках.
Можно конечно говорить о нагрузках, но некоторые игроки и пару матчей не сыграли.
Тут явно диссбаланс между тренерским подходом Почеттино, тренерами по физ подготовке и медштабом. Нужно кого-то менять.
Просто пример - Лавия. Перешел в Челси, нужно было пару недель, чтобы набрать форму. Получает травму на тренировке, восстанавливается и снова получает травму на тренировке.
Думаю он не настолько слабый физически, чтобы не выдержать пару тренировок.