Почеттино о работе в «Челси»: «Знали, что будет сложно, но все оказалось еще хуже: важные игроки выбыли, много обстоятельств, которые не в нашей власти»

Маурисио Почеттино отметил, что работа в «Челси» оказалась сложнее, чем он думал.

– Сложнее ли оказалась работа в «Челси», чем вы ожидали, когда соглашались на нее?

– Мы знали, что работа будет сложной, но ситуация оказалась еще хуже. Слишком много важных игроков выбыло. Слишком много обстоятельств с самого начала сезона, которые не в нашей власти, – сказал тренер «Челси».

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