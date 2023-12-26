Почеттино о работе в «Челси»: «Знали, что будет сложно, но все оказалось еще хуже: важные игроки выбыли, много обстоятельств, которые не в нашей власти»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино отметил, что работа в «Челси» оказалась сложнее, чем он думал.

– Сложнее ли оказалась работа в «Челси», чем вы ожидали, когда соглашались на нее?

– Мы знали, что работа будет сложной, но ситуация оказалась еще хуже. Слишком много важных игроков выбыло. Слишком много обстоятельств с самого начала сезона, которые не в нашей власти, – сказал тренер «Челси».

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12 комментариев
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у Челси игроков то старше 25 лет всего 5 штук, остальные в районе 21 года, сложно таким детским садом физически вывозить в АПЛ
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Не вижу причины уволить Поча. По моему после увольнение ситуация станет ещё хуже
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Ответ romanisti89
у Челси игроков то старше 25 лет всего 5 штук, остальные в районе 21 года, сложно таким детским садом физически вывозить в АПЛ
середняков надо меньше покупать у Арсенала+- такой же молодой состав
с Ливерпулем средний возраст стартового состава 25.1, у синих с волками 24.5
+2
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Переиначивая: "Хотели как лучше, получилось как всегда"
+1
0
+1
Стерлинга убирай на банку.
Он щас проф непригоден.
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Ничего. Моуриньо придёт - порядок наведёт. Главное, чтобы Поч не опустил Челси в шип.
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Ответ zzzeeerrrooo
середняков надо меньше покупать у Арсенала+- такой же молодой состав с Ливерпулем средний возраст стартового состава 25.1, у синих с волками 24.5
у Челси Тиаго портит статистику
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Ответ zzzeeerrrooo
середняков надо меньше покупать у Арсенала+- такой же молодой состав с Ливерпулем средний возраст стартового состава 25.1, у синих с волками 24.5
без Тиаго средний против волков 22,5
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Ответ Wekil Halylow
У Арсенала тоже детский сад они так не пазор
у Арсенала более 10 игроков старше 25, и ещё много около 25 лет
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Ответ sema mixajlov
без Тиаго средний против волков 22,5
игроков в старте 11
выпустить молодняк любая команда апл может
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Ответ romanisti89
у Челси игроков то старше 25 лет всего 5 штук, остальные в районе 21 года, сложно таким детским садом физически вывозить в АПЛ
Физически как раз не сложно, потому что они молодые.
С физикой проблем у игроков нет, все молодые бычки. Быстро бегут, мощные, выносливые, все как надо.
Есть проблема с травмами, которых стабильно около 10 одновременно. И тут скорее вопрос к медштабу, почему эти киборги получают травмы, а потом еще и рецидивы этих травм. Причем эти рецидивы получают на тренировках.
Можно конечно говорить о нагрузках, но некоторые игроки и пару матчей не сыграли.
Тут явно диссбаланс между тренерским подходом Почеттино, тренерами по физ подготовке и медштабом. Нужно кого-то менять.

Просто пример - Лавия. Перешел в Челси, нужно было пару недель, чтобы набрать форму. Получает травму на тренировке, восстанавливается и снова получает травму на тренировке.
Думаю он не настолько слабый физически, чтобы не выдержать пару тренировок.
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