«Милан» улучшит предложение по Яшари до 27+5 млн евро. «Брюгге» хочет 35 млн и бонусы

«Милан» улучшит предложение по Ардону Яшари.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб предложил «Брюгге» 27 миллионов евро и еще 3 млн в качестве бонусов за трансфер 22-летнего полузащитника.

По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» готовят новое предложение и готовы увеличить бонусную часть до 5 млн евро. Бельгийцы хотят получить 35 миллионов евро в качестве фиксированной суммы, а также бонусы.

В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .

Яшари из «Брюгге» отказал «МЮ» из-за нестабильности клуба. Хавбек интересен «Ман Сити», «ПСЖ», «Байеру», «Наполи», «Аталанте», но фаворит – «Милан» (Het Laatste Nieuws)