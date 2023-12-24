Почеттино про 1:2 с «Вулвс»: «Челси» следует винить себя, мы сами себе враги. В 1-м тайме мы были лучше, но не победили из-за неспособности забить»

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино назвал причины поражения «Челси».

В 18-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на выезде со счетом 1:2.

«Мы допустили ошибку, и винить нужно самих себя. Вот почему мы сегодня не выиграли – в первом тайме у нас были шансы забить. В Премьер-лиге вы всегда можете пропустить, будучи недостаточно хладнокровными при наличии моментов.

Мы не боролись в первые пять минут второго тайма, допустили слишком много угловых [у своих ворот]. В такие моменты главное – бороться и быть сильнее.

Я согласен с тем, что мы сами себе враги. Я не хочу умалять заслуги «Вулвс», они забили и сделали свою работу. Но в первом тайме мы были сильнее. И мы не выиграли матч из-за того, что были неспособны забить», – сказал главный тренер «Челси».

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13 комментариев
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Зачем в первом тайме быть лучше?
А может весь матч лучшими надо быть?
Ещё лучше станет , если будете забивать больше чем соперник и тогда будет победа!
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#рахимстерлинг
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https://www.youtube.com/watch?v=MoHPODBzO-s
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"Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, – это "Quasi una fantasia". А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, – это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму". Ну хватит уже из пустого в порожнее, сеньор
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Челси - прекрасное доказательство того, что одними деньгами ничего не выиграть
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Поч бесхребетный лузер, но до многих это не дошло.
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Фейл Стерлинга намного хуже любого пропущенного мяча. После этого Челси закончился.
Так что от части Поч прав, но кому легче?
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Почеттино конечно гений. Только у него после поражений все будут жалеть его клуб.
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Никакущие... Команда-импотент. Тренер, руководство... Менеджмент... Все. Никакущие... К сожалению.
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И это всего лишь ОДИН матч посреди недели сыграли, что уже к концу 1 тайма еде бегали 🥲
а что будет если чудом попаду в Лигу конференций? 😏
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Лучше б Нкунку в РБ остался
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Недолго тебе осталось, Маурисио
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Зачем он ставит Джексона, или прости Господи Брою? Он же днище.
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