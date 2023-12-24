Почеттино про 1:2 с «Вулвс»: «Челси» следует винить себя, мы сами себе враги. В 1-м тайме мы были лучше, но не победили из-за неспособности забить»
Маурисио Почеттино назвал причины поражения «Челси».
В 18-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на выезде со счетом 1:2.
«Мы допустили ошибку, и винить нужно самих себя. Вот почему мы сегодня не выиграли – в первом тайме у нас были шансы забить. В Премьер-лиге вы всегда можете пропустить, будучи недостаточно хладнокровными при наличии моментов.
Мы не боролись в первые пять минут второго тайма, допустили слишком много угловых [у своих ворот]. В такие моменты главное – бороться и быть сильнее.
Я согласен с тем, что мы сами себе враги. Я не хочу умалять заслуги «Вулвс», они забили и сделали свою работу. Но в первом тайме мы были сильнее. И мы не выиграли матч из-за того, что были неспособны забить», – сказал главный тренер «Челси».
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А может весь матч лучшими надо быть?
Ещё лучше станет , если будете забивать больше чем соперник и тогда будет победа!
Так что от части Поч прав, но кому легче?
а что будет если чудом попаду в Лигу конференций? 😏