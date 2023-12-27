Рафинья сделал тату на левом бедре в честь победы в Ла Лиге с «Барсой»

Рафинья Диас сделал татуировку в честь победы в Ла Лиге с «Барселоной».

Вингер стал чемпионом в сезоне-2022/23, забил 7 голов и сделав 7 результативных передач в 36 матчах турнира.

Тату-мастер Родриго Рейнхеймер опубликовал фото с сеанса с Рафиньей. На нем видно, что бразилец сделал тату с кубком, который вручают за победу в Ла Лиге, на левом бедре.

Фото: instagram.com/digotatt

играет за «Барселону» с лета 2022 года.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 14 матчах Ла Лиги. «Барса» сейчас занимает 4-е место в таблице, уступая идущему третьим «Атлетико» по дополнительным показателям.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам