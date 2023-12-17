У Рафиньи 3 ассиста при 4 последних голах «Барсы» в Ла Лиге – столько же, сколько при 30 предыдущих

Теги Барселона Ла Лига Рафинья Диас Футбол

Рафинья поучаствовал в 3 из 4 последних голах «Барселоны» в Ла Лиге.

Столько же ассистов у вингера было при 30 предыдущих мячах «блауграны» в турнире.

В субботу бразилец сделал результативную передачу Жоау Феликсу, открывшему счет в матче с «Валенсией» (1:1). Подробнее статистика Рафиньиздесь.

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8 комментариев
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Мутная статистика вводящая в заблуждение. А вот нормальная: в прошлом сезоне в ЛаЛиге за 13 матчей у него была стата 3+6, в этом сезоне 2+4.
Еще он самый бьющий игрок Барсы, за что ему респект, ведь это говорит о его старательности. Но все же: наносить по 3-5 ударов в створ за матч и забить 2 гола за 13 матчей для игрока атаки это слабовато.
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Услышал, что его могут сбагрить в МЮ, вот и стал играть.
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Рафинья хоть и не топ уровня игрок но он по крайней мере старается и выкладывается в каждой игре!
Чего нельзя сказать про Левандовски! Срочно избавляться от него зимой! В атаке просто забивать все разучились! При 16 ударах, 8 в створ - 1 гол! И так каждый матч! А виноват по итогу Хави! Провалы сезона - Кунде (это что за копия прошлогоднего защитника) и Левандовски который после травмы вообще ничего не может! Ни отыграться, ни пас отдать ни забить!
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Рафинья помойка последняя, не верится что за это бесполезное бревно который 1 сезон средний даже не прям на топ уровне провел.
Стыд, от рафиньи надо срочно избавляться пока хоть каких то денег стоит
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Ответ Футбол_это_жизнь
Рафинья хоть и не топ уровня игрок но он по крайней мере старается и выкладывается в каждой игре! Чего нельзя сказать про Левандовски! Срочно избавляться от него зимой! В атаке просто забивать все разучились! При 16 ударах, 8 в створ - 1 гол! И так каждый матч! А виноват по итогу Хави! Провалы сезона - Кунде (это что за копия прошлогоднего защитника) и Левандовски который после травмы вообще ничего не может! Ни отыграться, ни пас отдать ни забить!
Левандовский это минус один на поле , самый провальный трансфер в истории клуба
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Ответ Футбол_это_жизнь
Рафинья хоть и не топ уровня игрок но он по крайней мере старается и выкладывается в каждой игре! Чего нельзя сказать про Левандовски! Срочно избавляться от него зимой! В атаке просто забивать все разучились! При 16 ударах, 8 в створ - 1 гол! И так каждый матч! А виноват по итогу Хави! Провалы сезона - Кунде (это что за копия прошлогоднего защитника) и Левандовски который после травмы вообще ничего не может! Ни отыграться, ни пас отдать ни забить!
Рафинья помойка только от которого пользы 0. Бегает, ну молодец это и нужно чтобы в барсе заиграть. По сути ни 1 сезона на высоком уровне. 60лямов в помойку просто
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