У Рафиньи 3 ассиста при 4 последних голах «Барсы» в Ла Лиге – столько же, сколько при 30 предыдущих
Рафинья поучаствовал в 3 из 4 последних голах «Барселоны» в Ла Лиге.
Столько же ассистов у вингера было при 30 предыдущих мячах «блауграны» в турнире.
В субботу бразилец сделал результативную передачу Жоау Феликсу, открывшему счет в матче с «Валенсией» (1:1). Подробнее статистика Рафиньи – здесь.
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Еще он самый бьющий игрок Барсы, за что ему респект, ведь это говорит о его старательности. Но все же: наносить по 3-5 ударов в створ за матч и забить 2 гола за 13 матчей для игрока атаки это слабовато.
Чего нельзя сказать про Левандовски! Срочно избавляться от него зимой! В атаке просто забивать все разучились! При 16 ударах, 8 в створ - 1 гол! И так каждый матч! А виноват по итогу Хави! Провалы сезона - Кунде (это что за копия прошлогоднего защитника) и Левандовски который после травмы вообще ничего не может! Ни отыграться, ни пас отдать ни забить!
Стыд, от рафиньи надо срочно избавляться пока хоть каких то денег стоит