У Рафиньи 3 ассиста при 4 последних голах «Барсы» в Ла Лиге – столько же, сколько при 30 предыдущих

Рафинья поучаствовал в 3 из 4 последних голах «Барселоны» в Ла Лиге.

Столько же ассистов у вингера было при 30 предыдущих мячах «блауграны» в турнире.

В субботу бразилец сделал результативную передачу Жоау Феликсу, открывшему счет в матче с «Валенсией» (1:1). Подробнее статистика – здесь.

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