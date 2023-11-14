Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу». Вингер хочет остаться в «Барселоне»

Рафинья Диас может вернуться в АПЛ следующим летом.

Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» считают, что вингер не проявляет себя должным образом и не приносит ожидаемой пользы в нападении.

Если футболист не наберет подходящую форму, «блауграна» будет готова летом рассматривать поступающие предложения.

Интерес к бразильцу проявляют « » и « ». При этом сам пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду.

В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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