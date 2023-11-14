Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу». Вингер хочет остаться в «Барселоне»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас может вернуться в АПЛ следующим летом.

Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» считают, что вингер не проявляет себя должным образом и не приносит ожидаемой пользы в нападении.

Если футболист не наберет подходящую форму, «блауграна» будет готова летом рассматривать поступающие предложения.

Интерес к бразильцу проявляют «Ньюкасл» и «Челси». При этом сам Рафинья пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду.

В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Overkiller
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну Ямала жалко. вдруг вырастет талант. а Леву Феликса и тем более Тореса можно смело продавать если найти адекватную замену
Чтобы Феликса продать нужно сначала Феликса купить.
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+8
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Bazilic
Ответ паяльная лампа
к сожалению, вообще не забивной, в дриблинге уступает ямалю, неплох только в открываниях за спину
Второй по гол плюс пас в прошлом сезоне
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Bazilic
Продавать Рафу в нормальных условиях нельзя, но сейчас нужны деньги на опорника, так что допускается даже это
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Tornado V
Рафинья игрок одного сезона
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ человек-муравей человек-физрук
сейчас бы из чемпиона Испании переходить в клуб из Чемпионшипа или Ньюкасл
Не все же как Месси томятся в тепличных условиях до старости.
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Sundance Neeskens
Ответ Bazilic
Продавать Рафу в нормальных условиях нельзя, но сейчас нужны деньги на опорника, так что допускается даже это
Оставаться с Ферраном и 17-летним Ямалом тоже не выход. Деньги на опорника скорее получат за счет продажи игроков, отданных в аренды в этом сезоне.
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