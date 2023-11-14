Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу». Вингер хочет остаться в «Барселоне»
Рафинья Диас может вернуться в АПЛ следующим летом.
Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» считают, что вингер не проявляет себя должным образом и не приносит ожидаемой пользы в нападении.
Если футболист не наберет подходящую форму, «блауграна» будет готова летом рассматривать поступающие предложения.
Интерес к бразильцу проявляют «Ньюкасл» и «Челси». При этом сам Рафинья пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду.
В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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