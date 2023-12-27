Экс-защитник «Алании» Дудиев недоволен руководством клуба: «У осетин есть плохая черта — когда мы до чего-то высокого добираемся, теряемся страшно»
Аслан Дудиев раскритиковал руководство «Алании».
Защитник выступал за владикавказский клуб с 2011 по 2013 год.
— На днях вы подписались с «Соколом», а что же «Алания» не звала? Там ведь Калешин, вы знакомы по «Балтике».
— На этот вопрос хочу ответить развернуто.
Мне непонятны многие решения текущего руководства «Алании». Приведу пример. Я отыграл в «Балтике» пять лет, провел больше ста матчей — когда я уходил, мне подарили майку, большую картину, сделали прощальное видео. Я родом не из Калининграда, но со мной расстались достойно.
Осетин Михаил Бакаев провел за наш родной клуб кучу матчей, отдал ему немало. Но в прощальной игре ему не дали сыграть и пяти минут. Даже не сказали: «Миша, спасибо тебе за все».
Бывает, ветеранов клуба зовут в тренерский штаб: в квадратики подключиться, в тренировочном процессе помочь — в общем, такие всегда нужны. Даже такое не предложили. Почему? Вы ведь могли подняться в глазах болельщиков, мол, смотрите, мы не забываем о тех, кто когда-то помогал поднимать клуб.
Меня, парня из Осетии, клуб из Калининграда проводил со всеми почестями. А вы, бессовестные… Как можете своего человека, который бился за родной, за любимый клуб… Любую должность в клубе предложите из уважения — но нет. У осетин есть плохая черта — когда мы до чего-то высокого добираемся, теряемся страшно. Это уже не маразм, а дебилизм. Сердце болит.
— Этот эмоциональный спич адресован какому-то конкретному человеку?
— Всему руководству «Алании».
— Кажется, в «Алании» вам теперь будут не очень рады.
— Родной, мне 33 года. Я никого не боялся и не боюсь. Когда говоришь правду — никому не нравится. Но пусть прочитают, увидят, что поступают неправильно.
— А сами в «Аланию» хотели бы в будущем?
— Хочешь, честно отвечу?
— Да.
— С этим руководством — нет, – сказал Дудиев.
После 20 туров «Алания» занимает в Мелбет Первой лиге 6-е место.
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