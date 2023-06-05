Защитник «Балтики» Дудиев: «От «Алании» и «Тосно» не получил денег до сих пор – трехкомнатную квартиру можно купить на эту сумму»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, что «Алания» и «Тосно» не выплатили ему долг.

Дудиев выступал за «Аланию» с 2011 по 2013 год. После снятия клуба с первенства защитник покинул клуб. В сезоне-2017/18 Дудиев выступал за « », однако в конце сезона клуб был расформирован.

«Огромные задержки по зарплатам. Как всегда – обещали одно, а закончилось совсем другим.

Какие клубы мне должны? Не все. Даже «Томь» что-то выплатила. Так что не получил денег только от « » и «Тосно».

На эти деньги можно купить одну трехкомнатную квартиру точно», – сказал .

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы