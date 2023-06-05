Защитник «Балтики» Дудиев: «От «Алании» и «Тосно» не получил денег до сих пор – трехкомнатную квартиру можно купить на эту сумму»
Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, что «Алания» и «Тосно» не выплатили ему долг.
Дудиев выступал за «Аланию» с 2011 по 2013 год. После снятия клуба с первенства ФНЛ защитник покинул клуб. В сезоне-2017/18 Дудиев выступал за «Тосно», однако в конце сезона клуб был расформирован.
«Огромные задержки по зарплатам. Как всегда – обещали одно, а закончилось совсем другим.
Какие клубы мне должны? Не все. Даже «Томь» что-то выплатила. Так что не получил денег только от «Алании» и «Тосно».
На эти деньги можно купить одну трехкомнатную квартиру точно», – сказал Дудиев.
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