У «МЮ» 14 волевых побед в АПЛ с отыгрышем дефицита в 2+ гола. Клуб лидирует с отрывом в истории лиги

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» обновил рекорд АПЛ по сверхволевым камбэкам.

Манкунианцы выиграли 14-й матч в истории Премьер-лиги, по ходу которого уступали с разницей не менее чем в два гола.

У ближайшего преследователя «МЮ» по этому показателю лишь 9 таких побед.

В 19-м туре АПЛ «красные дьяволы» одолели «Астон Виллу» (3:2), проигрывая 0:2 по ходу встречи.

Новые фэйлы Онаны и защиты – но яркий камбэк с 0:2 в 3:2! Рождественская магия «МЮ»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А не судьба написать, кто является преследователем?)
+2
-1
+1
На сегодня МЮ это команда парадоксов и рекордов. Последних правда в основном негативных. Предпочёл бы всему этому стабильность и красивую игру.
Верю
+1
0
+1
После таких матчей почему не видно персофанов КР7?
+1
0
+1
И сразу вспомнился знаменательный матч МЮ - Ттх эпохи Нистелроя. 1й тайм 0 - 3, итог 5 - 3
Самое короткое наставление САФа в перерыве, зашедшего в раздевалку и сказавшего всего лишь одну фразу: "парни, это всего лишь Тоттенхем" )))
0
0
0
Ответ Григорий Шишин
И сразу вспомнился знаменательный матч МЮ - Ттх эпохи Нистелроя. 1й тайм 0 - 3, итог 5 - 3 Самое короткое наставление САФа в перерыве, зашедшего в раздевалку и сказавшего всего лишь одну фразу: "парни, это всего лишь Тоттенхем" )))
Всего лишь... Ну-ну😉😄
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий