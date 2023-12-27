У «МЮ» 14 волевых побед в АПЛ с отыгрышем дефицита в 2+ гола. Клуб лидирует с отрывом в истории лиги
«Манчестер Юнайтед» обновил рекорд АПЛ по сверхволевым камбэкам.
Манкунианцы выиграли 14-й матч в истории Премьер-лиги, по ходу которого уступали с разницей не менее чем в два гола.
У ближайшего преследователя «МЮ» по этому показателю лишь 9 таких побед.
В 19-м туре АПЛ «красные дьяволы» одолели «Астон Виллу» (3:2), проигрывая 0:2 по ходу встречи.
Новые фэйлы Онаны и защиты – но яркий камбэк с 0:2 в 3:2! Рождественская магия «МЮ»
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Верю
Самое короткое наставление САФа в перерыве, зашедшего в раздевалку и сказавшего всего лишь одну фразу: "парни, это всего лишь Тоттенхем" )))