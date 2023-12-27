19-летний Гарначо – самый молодой автор дубля в Боксинг дэй. Он побил рекорд Оуэна

Алехандро Гарначо стал самым молодым автором дубля в Боксинг дэй.

Вингер « » сделал это в возрасте 19 лет и 178 дней, забив два гола в матче 19-го тура с «Астон Виллой» (3:2).

Аргентинец превзошел достижение , который в 1999 году отличился в составе « в матче с «Ньюкаслом» (2:2), когда ему было 20 лет и 12 дней.

Боксинг дэй (от англ. Boxing Day – «день подарков») – английская футбольная традиция, которая заключается в проведении матчей чемпионата 26 декабря, на следующий день после католического Рождества.

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