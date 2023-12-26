«Не думал, что Смолов ответит – он только «не нищете» отвечает. Федора все считают самым эрудированным в РПЛ, а он своими действиями доказывает обратное». Болельщик «Динамо» о споре в соцсетях

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва соцсети Футбол

Болельщик «Динамо» прокомментировал перепалку с Федором Смоловым в соцсетях.

Напомним, нападающий «Динамо» опубликовал в соцсетях фото, на которых он изображен с сигарой, а также проводит время со своей супругой – Кариной Истоминой.

В комментариях на вопрос одного из подписчиков «Где Кубок, клоунито?» Смолов ответил: «У меня их 2, нищета, а твои где?»

– Вы фанат «Динамо» или хотели просто потроллить Федора?

– Я фанат «Динамо» с 2005 года. Смолов больше не общался со мной.

– Обидел ли вас ответ Смолова?

– Ответ не обидел. Я живу в достатке, так что не принимаю его слова на свой счет. Вообще стоит задуматься, если человек считает людей, которые ходят на матчи команды, в которой он доигрывает свою карьеру, тратят время и деньги, хлопают ему, а он, оказывается, за нищету их держит. Все это забавно.

Под конец года мы все нервные, а у него еще дочь родилась, отцовство тоже немало сил забирает. Может, просто эта тема с Кубком задевает, обещал же, а трофея пока все нет. За слова принято отвечать, вот и раздражается.

– Не считаете, что перегнули?

– Может и перегнул, но это интернет, тут всякое случается. Я вообще не думал, что он ответит, так как он отвечает только «не нищете», говоря его языком. У него в комментариях многие пишут хорошие вещи, он их игнорирует, а вот хейт, видимо, нет.

И с самоиронией у него, похоже, не так, как у других людей. «Клоунито» – это от слова клоун, которым он назвал вашего коллегу после матча с «Оренбургом», там тоже крайним остался журналист.

– Допустимо ли, чтобы публичный человек так себя вел?

– Публичный человек должен вести себя так, как ему хочется, но вот такие ответы несут репутационные потери. Назвал бы он меня не «нищетой», а, например, «недоумком», то сказали бы: «Федор поставил на место хейтера».

Федора все часто описывают как самого эрудированного футболиста РПЛ, а он своими действиями уже не первый раз показывает обратное. Грустно.

– Хотели бы извинений от Федора?

– Нет, не хочу. Если он хочет, чтобы я извинился за «клоунито» – пусть даст знать.

– Как бы вы отреагировали на месте Федора?

– Я бы просто промолчал, как он делает это с остальными 80% своих комментариев.

– Хотели бы лично встретиться с ним?

– Нет, со Смоловым не хотел бы, денег нет. Это шутка. Но с ним правда не хотел бы встретиться.

– Что бы все-таки сказали ему при встрече?

– Спросил бы про Кубок, – сказал болельщик по имени Николай.

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17 комментариев
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каждый раз Смолов наступает на одни и те же грабли
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Ответ romanisti89
каждый раз Смолов наступает на одни и те же грабли
Смолову у себя надо запостить селфи с книгой Достоевского на немецком: "Der idiot"
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Ответ Snafu
Когда он пишет клоунито - это «интернет, всякое случается», а когда ему на это отвечают, то «публичный человек, блаблабла». Отличная позиция, чо.
Двойной стандартик. Понимаю, у Смолова подгорело, но лучше игнорить фанатов и вообще не отвечать. Ничего не выиграешь, но крайним почти всегда останешься. Смайлик оставил и пусть себе катится)
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0
+3
Пффф, какой то перец залетает с ходу с оскорблениями, на что получает отшив в мягкой форме, и на всем этом начинается хайп и хейт человека ...
+7
-5
+2
Ответ Snafu
Когда он пишет клоунито - это «интернет, всякое случается», а когда ему на это отвечают, то «публичный человек, блаблабла». Отличная позиция, чо.
Ну Николай только сейчас стал публичным человеком) видишь, сразу без клоунито стал обращаться! А если серьёзно - со стороны Смолова как минимум некрасиво и глупо называть "нищетой" человека.
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аннигилировал Смолова во второй раз - гений
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Болельщик Динамо приятно удивил комментариями про перепалку, не хорошо так отвечать своим же болельщикам!
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Я был уверен, что они знакомы. А иначе вот какой смысл общаться с такими людьми
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Ну а на какой ответ можно расчитывать, если человека с ходу назвали клоунито?
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– Что бы все-таки сказали ему при встрече?
– Спросил бы про Кубок
Хехе
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Если бы Смолов ценил ум, он назвал бы комментатора недоумком. Если бы талант - бездарем. Но бог Смолова это деньги, поэтого он ругается словом нищета.
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Татуированный дурик. Эрудит, блин )
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