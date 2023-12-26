«Не думал, что Смолов ответит – он только «не нищете» отвечает. Федора все считают самым эрудированным в РПЛ, а он своими действиями доказывает обратное». Болельщик «Динамо» о споре в соцсетях

Болельщик «Динамо» прокомментировал перепалку с Федором Смоловым в соцсетях.

Напомним, нападающий «Динамо» опубликовал в соцсетях фото, на которых он изображен с сигарой, а также проводит время со своей супругой – Кариной Истоминой.

В комментариях на вопрос одного из подписчиков «Где Кубок, клоунито?» Смолов ответил: «У меня их 2, нищета, а твои где?»

– Вы фанат « » или хотели просто потроллить Федора?

– Я фанат «Динамо» с 2005 года. больше не общался со мной.

– Обидел ли вас ответ Смолова?

– Ответ не обидел. Я живу в достатке, так что не принимаю его слова на свой счет. Вообще стоит задуматься, если человек считает людей, которые ходят на матчи команды, в которой он доигрывает свою карьеру, тратят время и деньги, хлопают ему, а он, оказывается, за нищету их держит. Все это забавно.

Под конец года мы все нервные, а у него еще дочь родилась, отцовство тоже немало сил забирает. Может, просто эта тема с Кубком задевает, обещал же, а трофея пока все нет. За слова принято отвечать, вот и раздражается.

– Не считаете, что перегнули?

– Может и перегнул, но это интернет, тут всякое случается. Я вообще не думал, что он ответит, так как он отвечает только «не нищете», говоря его языком. У него в комментариях многие пишут хорошие вещи, он их игнорирует, а вот хейт, видимо, нет.

И с самоиронией у него, похоже, не так, как у других людей. «Клоунито» – это от слова клоун, которым он назвал вашего коллегу после матча с «Оренбургом», там тоже крайним остался журналист.

– Допустимо ли, чтобы публичный человек так себя вел?

– Публичный человек должен вести себя так, как ему хочется, но вот такие ответы несут репутационные потери. Назвал бы он меня не «нищетой», а, например, «недоумком», то сказали бы: «Федор поставил на место хейтера».

Федора все часто описывают как самого эрудированного футболиста , а он своими действиями уже не первый раз показывает обратное. Грустно.

– Хотели бы извинений от Федора?

– Нет, не хочу. Если он хочет, чтобы я извинился за «клоунито» – пусть даст знать.

– Как бы вы отреагировали на месте Федора?

– Я бы просто промолчал, как он делает это с остальными 80% своих комментариев.

– Хотели бы лично встретиться с ним?

– Нет, со Смоловым не хотел бы, денег нет. Это шутка. Но с ним правда не хотел бы встретиться.

– Что бы все-таки сказали ему при встрече?

– Спросил бы про Кубок, – сказал болельщик по имени Николай.

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