Валерий Овчинников о системе «осень – весна»: «Когда переходили, всем клубам гарантировали крытые манежи, теплый воздух, хорошие условия. Но это были слова»

Валерий Овчинников раскритиковал переход на систему «осень – весна».

— Первые три тура после зимы покажут, кто будет бороться за золото. Кто как подготовился ко второй части сезона. Сейчас такая ситуация, что команду за сезон надо готовить как бы к двум чемпионатам. В свое время перешли на систему «осень – весна» — и захотели жить по-европейски. А лето, когда нам удобно было играть, закопали. Его нет для футбола. Теперь живем в своем измерении.

— Это не совсем нормально?

— Закончили играть в начале декабря. Сейчас — три месяца перерыв. Весной три месяца поиграют. Летом снова уедут игроки отдыхать. Нормально? Все претензии — к тем, кто придумал переводить наш футбол на такие рельсы. Тогда думали о коммерции.

— Некоторые клубы не могут не только играть зимой, но и тренироваться. Игроки «Пари НН», например, из Нижнего, где вы когда-то работали, не провели ни одной тренировки на поле перед игрой с «Зенитом» в декабре.

— Когда нас сажали на новую систему, всем клубам гарантировали крытые манежи, теплый воздух, хорошие условия. Но это были слова. Теперь для подогрева надо носить с собой в кармане, как делают на хоккее с мячом. Там берут 0,5, вставляют туда шланг и сидят, подогревают себя на стадионе, – сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».

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