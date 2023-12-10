Широков о матчах зимой: «Почему никто не думает о людях? Не все же могут посидеть в теплой VIP‑ложе»

Роман Широков высказался о проведении матчей Мир РПЛ в морозную погоду.

— Последний тур проходит в морозную погоду. Как вы к этому относитесь? Шоу должно проходить при любой погоде?

— Если это шоу, можно и в любую погоду. Но вы сами понимаете, что если выйти на поле в -20, то тяжеловато будет. Никто не говорит про зрителей. Мы сыграли в снег, да, подумаешь… А люди ведь приходят на стадион. Почему о них никто не думает? Не все же могут посидеть в теплой VIP‑ложе.

— В Питере есть крыша на стадионе.

— Питер, да, снова отличается в положительную сторону.

— То есть, лучше дома сидеть?

— В такую погоду реально тяжело играть. Но это еще не так ощущается, потому что бегаешь. А люди сидят на трибунах. Им тяжело смотреть, — сказал экс-игрок сборной России.

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