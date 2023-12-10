Широков о матчах зимой: «Почему никто не думает о людях? Не все же могут посидеть в теплой VIP‑ложе»
Роман Широков высказался о проведении матчей Мир РПЛ в морозную погоду.
— Последний тур РПЛ проходит в морозную погоду. Как вы к этому относитесь? Шоу должно проходить при любой погоде?
— Если это шоу, можно и в любую погоду. Но вы сами понимаете, что если выйти на поле в -20, то тяжеловато будет. Никто не говорит про зрителей. Мы сыграли в снег, да, подумаешь… А люди ведь приходят на стадион. Почему о них никто не думает? Не все же могут посидеть в теплой VIP‑ложе.
— В Питере есть крыша на стадионе.
— Питер, да, снова отличается в положительную сторону.
— То есть, лучше дома сидеть?
— В такую погоду реально тяжело играть. Но это еще не так ощущается, потому что бегаешь. А люди сидят на трибунах. Им тяжело смотреть, — сказал экс-игрок сборной России.
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