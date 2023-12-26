Гвардиола о победе на клубном ЧМ: «Сити» добился этого не благодаря победе над «Интером», а благодаря всем поражениям в ЛЧ – от «Ливерпуля», «Реала», «Лиона», от «Челси» в финале»

Пеп Гвардиола считает, что поражения в Лиге чемпионов закалили «Манчестер Сити».

22 декабря английский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» в финале (4:0).

«Я сказал это команде, и причина, по которой мы добились этого, заключается не в победе над «Интером» в Стамбуле. Это произошло благодаря [поражениям от] «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Лиона», финала против «Челси», последней минуты против «Реала»... всем поражениям в чемпионов.

В те моменты нам было больно. Сейчас – нет, но это помогло нам обыграть «Интер». Такие крупные клубы, как «Бавария», «Реал», «Барселона», привыкли к этому. Но для нас все в новинку – чувствовать, что мы можем это сделать, верить, знать, что мы можем выиграть», – сказал главный тренер «горожан».

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