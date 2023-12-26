Гвардиола о победе на клубном ЧМ: «Сити» добился этого не благодаря победе над «Интером», а благодаря всем поражениям в ЛЧ – от «Ливерпуля», «Реала», «Лиона», от «Челси» в финале»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола считает, что поражения в Лиге чемпионов закалили «Манчестер Сити».

22 декабря английский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» в финале (4:0). 

«Я сказал это команде, и причина, по которой мы добились этого, заключается не в победе над «Интером» в Стамбуле. Это произошло благодаря [поражениям от] «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Лиона», финала против «Челси», последней минуты против «Реала»... всем поражениям в Лиге чемпионов.

В те моменты нам было больно. Сейчас – нет, но это помогло нам обыграть «Интер». Такие крупные клубы, как «Бавария», «Реал», «Барселона», привыкли к этому. Но для нас все в новинку – чувствовать, что мы можем это сделать, верить, знать, что мы можем выиграть», – сказал главный тренер «горожан». 

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23 комментария
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Поражения закаляют, победы окрыляют, закончил Пеп цитатой Стетхэма
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Ответ Михо
Поражения закаляют, победы окрыляют, закончил Пеп цитатой Стетхэма
Ты помнишь холодной весенней ночью
Ветер трепал по асфальту окурки
Ты прошептала: «Мне холодно очень»
А мне збс, потому что я в куртке
Джейсон Стейтем, стих о любви (год неизвестен)
+8
-1
+7
Пеп философ.
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
Ну тогда уж и от ЦСКА в 2014)
А Пеп как причастен к этому?
+4
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+2
Ответ Lucky Luciano
Барсу кстати вы так и не обыграли в ЛЧ
Как это не обыграли? 1.11.16 в ЛЧ в группе 3:1. В первом сезоне Пепа.
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ТТх тогда прошел за счёт гола рукой Льоренте
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Чушь конечно, на кчм гораздо сложнее попасть, чем выиграть его, так как в лч соперники сильнее
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Вот просто гляньте. Насколько же Пеп отличается от Тен Хага. Даже по уровню мышления.
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Ответ Lucky Luciano
Барсу кстати вы так и не обыграли в ЛЧ
Последний раз «Барса» и «Сити» в ЛЧ встречались в сезоне 2016/17. Это был первый сезон Пепа в английской команде. Тогда на групповом этапе они обменялись домашними победами - 4:0 и 3:1
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Ответ JENNINGS
Последний раз «Барса» и «Сити» в ЛЧ встречались в сезоне 2016/17. Это был первый сезон Пепа в английской команде. Тогда на групповом этапе они обменялись домашними победами - 4:0 и 3:1
Забыл , в том сезоне из ЛЧ видел только матчи финал с Юве , великолепный сезон был кстати
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Ответ Lucky Luciano
Барсу кстати вы так и не обыграли в ЛЧ
повезло барсе, а то унижения будут на уровне тех, что они получали от Баварии
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Ответ Висита Эльмурзаев
повезло барсе, а то унижения будут на уровне тех, что они получали от Баварии
Да и Сити повезло что Пеп пришёл, иначе до унижения Барселоны дойти никак не могли
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Ответ zzzeeerrrooo
ТТх тогда прошел за счёт гола рукой Льоренте
Тогда правила позволяли защитить гол. Потом их изменили. Придумывать тоже не стоит. Он же не как Марадона забил. Мяч от головы Льоренте, коснувшись руки, попал в ворота.
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Ответ Homelender_666
Тогда правила позволяли защитить гол. Потом их изменили. Придумывать тоже не стоит. Он же не как Марадона забил. Мяч от головы Льоренте, коснувшись руки, попал в ворота.
Какой головой? голова на уровне бедра теперь
ты хотя бы посмотри повтор того позорища , прежде чем что-то писать
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Ответ zzzeeerrrooo
Какой головой? голова на уровне бедра теперь ты хотя бы посмотри повтор того позорища , прежде чем что-то писать
Посмотрел. Действительно, ты прав. Видимо, была лазейка в правилах.
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Ответ Homelender_666
Посмотрел. Действительно, ты прав. Видимо, была лазейка в правилах.
они просто не нашли касание , хотя после матча было куча повторов где все видно
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