Гвардиола о победе «Ман Сити» на клубном ЧМ: «Потрясающий год. Мы закрыли главу, выиграли все. Пора попробовать сделать это снова»

Пеп Гвардиола рад, что «Ман» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе» (4:0).

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли все, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали.

Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Ман Сити» стал 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год

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