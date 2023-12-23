Гвардиола о победе «Ман Сити» на клубном ЧМ: «Потрясающий год. Мы закрыли главу, выиграли все. Пора попробовать сделать это снова»

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола рад, что «Ман» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе» (4:0).

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли все, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали.

Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Ман Сити» стал 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год

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4 комментария
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Суперкубок Англии и КарабаоКап: мы что для тебя какая-то шутка?!
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+5
Ответ j30
вы не все выиграли суперкубок англии и кубок лиги проиграли
Недокубки, главные выиграли
+4
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+3
вы не все выиграли суперкубок англии и кубок лиги проиграли
+4
-3
+1
Такс, теперь ждём Рыжего и Викинга, ну и догонять и обгонять Артету и Клоппа!
+4
-4
0
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