Уокер о 5 трофеях «Ман Сити» за год: «Показали, что мы лучшая команда в мире. Потрясающая стабильность»

Кайл Уокер высказался о пяти выигранных «Манчестер Сити» трофеях за 2023 год.

Капитан «горожан» выразил мнение после победы в финале клубного чемпионата мира над «Флуминенсе» (4:0).

«За последние 12 месяцев мы показали, что мы лучшая команда в мире. Наши результаты доказывают это, мы демонстрируем потрясающую стабильность.

Выиграть пять трофеев – это невероятно. Уровень мастерства в мировом футболе в настоящее время жутко пугает, поэтому постоянно выигрывать очень и очень трудно. Так что быть победителями , Кубка Англии, чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира – это чрезвычайно особенное и огромное достижение.

Это лучший год в моей карьере, и я его никогда не забуду», – сказал .

«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

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