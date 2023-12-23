Уокер о 5 трофеях «Ман Сити» за год: «Показали, что мы лучшая команда в мире. Потрясающая стабильность»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы чемпионат мира среди клубов Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер высказался о пяти выигранных «Манчестер Сити» трофеях за 2023 год.

Капитан «горожан» выразил мнение после победы в финале клубного чемпионата мира над «Флуминенсе» (4:0). 

«За последние 12 месяцев мы показали, что мы лучшая команда в мире. Наши результаты доказывают это, мы демонстрируем потрясающую стабильность.

Выиграть пять трофеев – это невероятно. Уровень мастерства в мировом футболе в настоящее время жутко пугает, поэтому постоянно выигрывать очень и очень трудно. Так что быть победителями АПЛ, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира – это чрезвычайно особенное и огромное достижение.

Это лучший год в моей карьере, и я его никогда не забуду», – сказал Уокер.

«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

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7 комментариев
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А мог быть легендой Тоттенхема.
+25
-2
+23
Ответ Кирилл Набухов
А мог быть легендой Тоттенхема.
Хорошо сказано)👍
+1
0
+1
Уокер крутой
+1
-1
0
Теперь можно и в Баварию)
0
0
0
Ответ Кирилл Набухов
А мог быть легендой Тоттенхема.
решил выбрать успешную карьеру
+2
-2
0
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