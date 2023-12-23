Уокер о 5 трофеях «Ман Сити» за год: «Показали, что мы лучшая команда в мире. Потрясающая стабильность»
Кайл Уокер высказался о пяти выигранных «Манчестер Сити» трофеях за 2023 год.
Капитан «горожан» выразил мнение после победы в финале клубного чемпионата мира над «Флуминенсе» (4:0).
«За последние 12 месяцев мы показали, что мы лучшая команда в мире. Наши результаты доказывают это, мы демонстрируем потрясающую стабильность.
Выиграть пять трофеев – это невероятно. Уровень мастерства в мировом футболе в настоящее время жутко пугает, поэтому постоянно выигрывать очень и очень трудно. Так что быть победителями АПЛ, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира – это чрезвычайно особенное и огромное достижение.
Это лучший год в моей карьере, и я его никогда не забуду», – сказал Уокер.
«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯
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