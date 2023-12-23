Пеп о пяти трофеях «Сити» за год: «Ни один клуб Англии не добивался такого. Выдающееся достижение. Выиграть клубный ЧМ – значит стать лучшей командой в мире»

Пеп Гвардиола заявил, что гордится «Ман Сити» после победы на клубном ЧМ.

«Я так горжусь этим клубом. То, что мы сделали, – выдающееся достижение.

Выиграть клубный чемпионат мира – значит стать лучшей командой в мире. Наши игроки, тренеры, персонал – все упорно трудятся каждый день, чтобы принести успех.

Как тренер я больше всего горжусь тем, что мы всегда на высоте. Неважно, сколько мы выиграли, неважно, какие трофеи мы подняли, мы снова готовы бороться за следующий.

Выиграть требл уникально, но взять еще два трофея и владеть теперь пятью главными трофеями говорит об уникальном менталитете этой команды, клуба и болельщиков.

Это то, чего не достигала ни одна английская команда, и мы всегда будем помнить это невероятное время, проведенное вместе», – сказал тренер «Ман Сити».

«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

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