Пеп о пяти трофеях «Сити» за год: «Ни один клуб Англии не добивался такого. Выдающееся достижение. Выиграть клубный ЧМ – значит стать лучшей командой в мире»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что гордится «Ман Сити» после победы на клубном ЧМ.

«Я так горжусь этим клубом. То, что мы сделали, – выдающееся достижение.

Выиграть клубный чемпионат мира – значит стать лучшей командой в мире. Наши игроки, тренеры, персонал – все упорно трудятся каждый день, чтобы принести успех.

Как тренер я больше всего горжусь тем, что мы всегда на высоте. Неважно, сколько мы выиграли, неважно, какие трофеи мы подняли, мы снова готовы бороться за следующий.

Выиграть требл уникально, но взять еще два трофея и владеть теперь пятью главными трофеями говорит об уникальном менталитете этой команды, клуба и болельщиков.

Это то, чего не достигала ни одна английская команда, и мы всегда будем помнить это невероятное время, проведенное вместе», – сказал тренер «Ман Сити».

«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

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33 комментария
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Да, это действительно выдающееся достижение. Поздравляю Пепа и адекватных болел МС
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Ответ mj23.net
Жаль МЮ тогда попал на звездный Лацио в Суперкубке УЕФА, который и Серию А выиграет в новом сезоне. А Пеп сыграл с мертвейшей разваленной Севильей, которая борется сейчас за выживание.
Это ж не его проблема 🤷‍♂️
Он свою задачу выполнил - МЮ нет, вот и все разница.
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+14
Пеп выиграл с МС все клубные трофеи, собрал всю коллекцию. Эх, если бы выиграл КАЛ, СК Англи, то установил бы абсолютный рекорд. А так и эти 5 трофеев для английских команд рекорд, ранее недостижимый никому
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Ответ Сити 07
Теперь Сити #1 в Англии навеки ☝️😄
Сити еще далеко до МЮ и Ливерпуля)) Пеп вряд ли столько в сити проработает)
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Ответ ZamoRano
А почему пять? Я просто не слежу. Они суперкубок Англии слили или ск Европы?
Англии
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Лучший тренер всех времен 👍🏻
Смотреть его футбол просто удовольствие 🔥⚽️
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GOAT
+3
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Величайший тренер когда либо работавший в АПЛ
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Поздравляем Ман Сити и Пепа с новым рекордом АПЛ!
+4
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Жаль МЮ тогда попал на звездный Лацио в Суперкубке УЕФА, который и Серию А выиграет в новом сезоне. А Пеп сыграл с мертвейшей разваленной Севильей, которая борется сейчас за выживание.
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Просто не у одной Английской команды не было столько денег как у тебя Пеп , я хочу посмотреть как ты выиграешь лигу чемпионов , условно с порту или с реал сосьедадом )
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Ответ Wiley Fox
Ты малолетка или ещё что-то похуже Ливерпуль после Эйзеля не восстановился уже
А, я подумал ты про Барсу времен конца нулевых. Ну те времена совсем давно были, мне 34, еще до моего рождения
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Ответ Audi
я не особо силен, но может ни один английский клуб не выигрывал столько, потому что просто некоторых кубков раньше не было?
Все всегда было, только название МКМ сменилось на КЧМ
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Ответ Audi
я не особо силен, но может ни один английский клуб не выигрывал столько, потому что просто некоторых кубков раньше не было?
Да все эти кубки были. Просто значимость Суперкубка УЕФА и Комьюнити Шилд не была очень высокой, как и сейчас. Плюс календарь забавный был. МЮ играл с мощным Лацио 27го августа, но 22го они играли в АПЛ на выезде с Арсеналом, 25го на выезде с Ковентри, а 30го была заруба с Ньюкаслом. МЮ играл три гостевых матча подряд с перелетами. У Лацио же сезон начался 30го августа. Они и так играли рядом с Римом, но могли еще и хорошо подготовиться.
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Ответ Любезный Коссутий
глоры-однодневки сити не в курсе, что когда МС выигрывал КАЛ 3 раза подряд, это был очень важный турнир
у Сити 5 побед подряд в этом кубке
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