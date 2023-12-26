У «Ньюкасла» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ. Сегодня – 1:3 от «Ноттингема», Вуд сделал хет-трик

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Ноттингем Форест Крис Вуд Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» проиграл 4 матча из 5 последних в АПЛ.

Во вторник команда тренера Эдди Хау уступила «Ноттингему» (1:3) в 19-м туре АПЛ. Бывший форвард «сорок» Крис Вуд сделал хет-трик.

До этого были поражения от «Лутона», «Тоттенхэма» и «Эвертона». Единственная победа – над «Фулхэмом».

На данный момент «Ньюкасл» идет на 7-м месте, набрав 29 очков в 19 матчах.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ньюкасл поплыл полностью после травм
+9
0
+9
И следующая игра с Ливерпулем
+5
0
+5
Кроме травм ещё ЛЧ в группе смерти, ясно что поплыли, к тренеру ноль претензий имхо.
+2
0
+2
Всё очень плохо
+1
0
+1
травмы сгубили(
+1
0
+1
Та левая пенка Марчиньяка для Мбапе сломила этих воинов
+2
-2
0
Вот что делает игра на два фронта
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий