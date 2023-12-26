У «Ньюкасла» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ. Сегодня – 1:3 от «Ноттингема», Вуд сделал хет-трик
«Ньюкасл» проиграл 4 матча из 5 последних в АПЛ.
Во вторник команда тренера Эдди Хау уступила «Ноттингему» (1:3) в 19-м туре АПЛ. Бывший форвард «сорок» Крис Вуд сделал хет-трик.
До этого были поражения от «Лутона», «Тоттенхэма» и «Эвертона». Единственная победа – над «Фулхэмом».
На данный момент «Ньюкасл» идет на 7-м месте, набрав 29 очков в 19 матчах.
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