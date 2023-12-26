У «Ньюкасла» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ. Сегодня – 1:3 от «Ноттингема», Вуд сделал хет-трик

«Ньюкасл» проиграл 4 матча из 5 последних в АПЛ.

Во вторник команда тренера уступила « » (1:3) в 19-м туре . Бывший форвард «сорок» Крис Вуд сделал хет-трик.

До этого были поражения от «Лутона», «Тоттенхэма» и «Эвертона». Единственная победа – над «Фулхэмом».

На данный момент « » идет на 7-м месте, набрав 29 очков в 19 матчах.

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