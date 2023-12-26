Варан разочарован положением в «МЮ» и открыт для перехода в «Ланс»

Теги Ланс Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан разочарован своим положением в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, Варан хочет покинуть «МЮ» и, в частности, открыт для возвращения в «Ланс», в котором начинал карьеру.

Отмечается, что сделка возможна, но может оказаться для «Ланса» финансово трудной.

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36 комментариев
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избавиться от нытиков Варан, Каземиро... избавиться от балласта два Антона, Депутат, Амрабат,Эриксен. Дать шанс молодым. Строить новую команду которые хотят играть и биться .
+18
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+8
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Тут новость недавно было, что Реал не рассматривает возвращение Варана
это спортс, чего тут только не было незадолго до начала трансферного окна
и что рассматривают, и что не рассматривают, и что продают, и что не продают
+7
0
+7
Варан-Мартинес топовая связка была в прошлом сезоне.
если бы Рафик через игру не травмировался бы, то и проблем с положением никаких бы не было.
+6
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+6
Ответ Under
так и Каземиро был топовым в прошлом сезоне, а в этом вон оно как
да и Рэшфорд тоже, как, в принципе, вся команда совсем неплохо смотрелась.
в этом сезоне - все коту под хвост.
+4
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+4
Ответ Johnie
Комментарий удален пользователем
Для чего? Последние два года в Мадриде пожарил, зарплата высокая, постоянно травмы - набирает форму... не нужен.
+3
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+3
Ответ PIT-BUL
избавиться от нытиков Варан, Каземиро... избавиться от балласта два Антона, Депутат, Амрабат,Эриксен. Дать шанс молодым. Строить новую команду которые хотят играть и биться .
От них чтобы избавиться, надо еще очень постараться. У всех личка огромная, большинство клубов не потянут. А из тех, кто потянет, мало кому нужно этот балласт к себе тащить
+2
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+2
Ответ Under
открыт для возвращение?
он воспитанник Ланса
+2
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Бегите глупцы 😀
+1
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Ответ _Amelina_ Landau
Для чего? Последние два года в Мадриде пожарил, зарплата высокая, постоянно травмы - набирает форму... не нужен.
Согласен. Спасибо ему за все, ушел так ушел. Лучше нового молодого цз подписать на перспективу
+1
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+1
Ответ Любезный Коссутий
Варан-Мартинес топовая связка была в прошлом сезоне. если бы Рафик через игру не травмировался бы, то и проблем с положением никаких бы не было.
так и Каземиро был топовым в прошлом сезоне, а в этом вон оно как
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Вместо Ланса не могли придумать что-то посолиднее ?
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Ответ red hikkikomori
Варан говорил что завершит карьеру в одном из трёх клубов : Реал, Манчестер Юнайтед, Ланс, так что новость вполне логична, раз основана на его же словах.
Варану 30 лет , не то время что бы завершать карьеру в Лансе .
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Ответ Lavinka
Вместо Ланса не могли придумать что-то посолиднее ?
Варан говорил что завершит карьеру в одном из трёх клубов : Реал, Манчестер Юнайтед, Ланс, так что новость вполне логична, раз основана на его же словах.
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Ответ Любезный Коссутий
Варан-Мартинес топовая связка была в прошлом сезоне. если бы Рафик через игру не травмировался бы, то и проблем с положением никаких бы не было.
в этом сезоне, как по мне, дело не в травмах. Варан просто реально выглядел отвратительно в большинстве матчах, что играл. на его фоне линделёф был зверем.
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лягушка путешественница)
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Ответ Picachu
К чему комментарий ?
к тому что зачерта французу сейчас в РПЛ?
денег ему и в Аравии отвалят, если в этом вопрос
а если речь про спокойную пенсию дома, то вполне себе и Ланс вариант, почему нет
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Ответ Under
ну так и Варан не вы
К чему комментарий ?
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Ответ Picachu
Ланч это вообще не тот вариант. без шуток я бы даже лучше в Зенит или Спартак рассматривал для перевода. там платят много .
ну так и Варан не вы
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Ответ Maasd4m
Нужны нам новые Гиггз, Скоулз, Нэвиллы, Батт, Бэкхэм… Эти игрочишки из нынешнего состава никуда не годятся. Может пару-тройку человек оставить. Ну и тренера нормального, этот только оправдывается после каждого матча.
И где их взять? САФ после прихода скаутскую систему наладил, всю Британию перерыл, несколько лет ушло на поиск этих птенцов, потом ещё столько же на встраивание их в состав. Нынче никакой топ-клуб 5-6 лет ждать не будет
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Ответ Under
открыт для возвращение?
открыт к любым предложениям))
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Рафе всего 30ть а у него а плечами уже 10ть лет в Мадриде и три в МЮ ,хотя их в актив никак не записать ,не пошло . Вот вопрос, а у кого пошло в МЮ за последние лет 10ть? Многие назовут Бруну , да он не плохо смотрится на фоне остальных ,хотя у него тоже перепады особенно в этом сезоне . А так если все попадая в МЮ сдуваются может проблема немного не в игроках,или даже не только в игроках?
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Ответ PIT-BUL
избавиться от нытиков Варан, Каземиро... избавиться от балласта два Антона, Депутат, Амрабат,Эриксен. Дать шанс молодым. Строить новую команду которые хотят играть и биться .
Каземиро когда ныл? Весь тот сезон тащил. Выкинуть всех и даю шанс молодым - не стратегия, а популизм, их затопчат без опыта. Нужны годные трансферы под хорошего тренера
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Ответ PIT-BUL
избавиться от нытиков Варан, Каземиро... избавиться от балласта два Антона, Депутат, Амрабат,Эриксен. Дать шанс молодым. Строить новую команду которые хотят играть и биться .
И вбить еще триллион долларов)в первую очередь убрать лысого шарлатана
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Ответ Picachu
Рэшфорда и Холлунда тоже выкинуть
матчасти не знаешь, рэш - депутат
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Комментарий удален пользователем
Варан в МЮ показывает низкий уровень игры.
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Ответ Johnie
Комментарий удален пользователем
Тут новость недавно было, что Реал не рассматривает возвращение Варана
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Ответ Johnie
Комментарий удален пользователем
Чтобы тусоваться в лазарете вместе с Алабой?)
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С таким тренером никто не может показать свой уровень!
Рэш сдулся, Каземиро был топом стал не знаю кем!
Вообще в команде никого нет, кто показывает свой истинный уровень.
Не думаю, что все игроки взяли и разом растеряли свои способности!
Кстати если что, то Варан - чемпион мира!
К тренеру очень большие вопросы
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