Варан разочарован положением в «МЮ» и открыт для перехода в «Ланс»

Рафаэль Варан разочарован своим положением в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, хочет покинуть « » и, в частности, открыт для возвращения в «Ланс», в котором начинал карьеру.

Отмечается, что сделка возможна, но может оказаться для « » финансово трудной.

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