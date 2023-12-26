Варан разочарован положением в «МЮ» и открыт для перехода в «Ланс»
Рафаэль Варан разочарован своим положением в «Манчестер Юнайтед».
Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, Варан хочет покинуть «МЮ» и, в частности, открыт для возвращения в «Ланс», в котором начинал карьеру.
Отмечается, что сделка возможна, но может оказаться для «Ланса» финансово трудной.
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и что рассматривают, и что не рассматривают, и что продают, и что не продают
если бы Рафик через игру не травмировался бы, то и проблем с положением никаких бы не было.
в этом сезоне - все коту под хвост.
денег ему и в Аравии отвалят, если в этом вопрос
а если речь про спокойную пенсию дома, то вполне себе и Ланс вариант, почему нет
Рэш сдулся, Каземиро был топом стал не знаю кем!
Вообще в команде никого нет, кто показывает свой истинный уровень.
Не думаю, что все игроки взяли и разом растеряли свои способности!
Кстати если что, то Варан - чемпион мира!
К тренеру очень большие вопросы