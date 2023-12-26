Генсекретарь РФС об изменении календаря РПЛ: «Ключевая история в том, чтобы не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас»

Генсекретарь РФС высказался о возможном изменении календаря Мир РПЛ.

— Какие меры планируются по итогам погодного коллапса во время двух декабрьских туров РПЛ?

— Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент. Обсуждали это на заседании исполкома .

Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе.

По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать.

Соответственно, сейчас задача РФС и РПЛ рассмотреть ряд подобных вопросов. Частично они нивелируются изменением календаря. Но клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине.

— Они объясняют почему?

— Там есть куча аргументации, которая справедлива. После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находятся в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах.

Все объяснения очень разумные и обоснованные. Но ключевая история в том, чтобы просто не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас. Когда вероятность холодной погоды высока. Хотя сейчас, во второй половине декабря, она улучшилась. И сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя.

— Идея изменения календаря в том, чтобы уходить на зимнюю паузу не после 10 декабря, а в ноябре, как заканчивали сезон при «весне – осени», но не возвращаясь к той системе?

— Например, так. Еще одно обсуждаемое изменение: предоставление судье или уполномоченному органу, той же лиге, инициировать перенос матча, если повторятся обстоятельства вроде снегопада, который был в Москве во время матчей 17-го тура. даст свои предложения, мы их на заседании исполкома рассмотрим и, возможно, акцептуем, – сказал .

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