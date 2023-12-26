«Пари НН» об аренде хавбека ЦСКА Ермакова: «Интерес есть. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Никита Ермаков Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Никиты Ермакова из ЦСКА.

Сообщалось, что нижегородцы бесплатно арендуют 20-летнего игрока с выкупом за 25 млн рублей.

«Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть.

Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально‑юридические конструкции, пока их нет», — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что то дёшево.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий