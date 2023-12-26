Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой: «У «МЮ» нет такой цели». Форвард может уйти летом бесплатно
Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» не намерен продавать Антони Марсьяля зимой.
– Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?
– Он все еще нездоров.
– По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?
– Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля], – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Последний раз 28-летний форвард выходил на поле 9 декабря. Его статистика – здесь.
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1 - с такой личкой
2 - с тем фактом что он летом уходит
3 - с его уровнем игры