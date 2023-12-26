Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой: «У «МЮ» нет такой цели». Форвард может уйти летом бесплатно

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» не намерен продавать Антони Марсьяля зимой.

– Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?

– Он все еще нездоров.

– По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?

– Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля], – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Последний раз 28-летний форвард выходил на поле 9 декабря. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Да Тен Хаг быстрее его отскочит.
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Ответ sema mixajlov
Есть цель только продлить контракт
но только при условии увеличения зп!!! иначе Марсьяль может не согласиться !
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Есть цель только продлить контракт
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Кислый forever)
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Такой результативный форвард(1 гол) нам нужен добавил рыжый шарлатан.
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Конечно, ведь Марсьяль так органично смотрится на лавке...
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Да кто его купит?

1 - с такой личкой
2 - с тем фактом что он летом уходит
3 - с его уровнем игры
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нездоровый МЮ
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Да он что есть, что нет. Его еще хрен кому продашь
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