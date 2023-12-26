Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой: «У «МЮ» нет такой цели». Форвард может уйти летом бесплатно

Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» не намерен продавать Антони Марсьяля зимой.

– Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?

– Он все еще нездоров.

– По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?

– Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать ], – сказал главный тренер « ».

Последний раз 28-летний форвард выходил на поле 9 декабря. Его статистика – здесь.

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