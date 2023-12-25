Олег Романцев: «Смотрю футбол без звука. Не потому, что меня раздражают комментаторы – привык про себя размышлять о происходящем на экране»
Олег Романцев рассказал, что смотрит футбол без звука.
– Олег Иванович, исхожу из того, что вы все-таки смотрите футбол по ТВ со звуком. Если да, то как часто вы не соглашаетесь с комментатором? Возможно, были какие-то вопиющие случаи, которые вас возмутили? А может, напротив, случалось, когда комментатор подмечал в игре что-то важное даже для опытного тренера? – спросил комментатор Виктор Гусев.
– Возможно, Виктор, удивлю тебя, сообщив, что с некоторых пор смотрю футбол без звука. И не потому, что меня раздражают комментарии твоих коллег. Просто привык смотреть футбол по-своему, про себя размышляя о происходящем на экране. При этом ощущаю себя рядовым болельщиком.
Сейчас футбола по ТВ очень много. Как и тех, кто с микрофоном рассказывает о нем. Когда-то это была штучная профессия. И такие имена, как Вадим Синявский, Николай Озеров, Виктор Набутов, Владимир Маслаченко, вошли не только в историю легенд репортажа, но и нашего спорта.
Мне посчастливилось общаться с коренным спартаковцем Николаем Николаевичем Озеровым, хотя в народе он считался хоккейным комментатором. Дружил с Володей Маслаченко, который, бывало, летал с нами на матчи еврокубков. Светлая ему память...
Могу сказать, что в каких-то вопросах мне было интересно знать мнение Виктора Гусева, которого считаю профессионалом своего дела. И хотя оно не всегда совпадало с моей позицией, это давало повод для размышлений. Главное, что ты его никогда не навязывал болельщикам, чем, увы, грешат некоторые из коллег нынешнего поколения, – сказал бывший тренер «Спартака» Романцев.
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