Романцев о конфликте Дзюбы с журналистом: «Артем – молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Олег Романцев Футбол

Олег Романцев вспомнил о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.

«В памяти всплыл резонансный случай — с Артемом Дзюбой, когда журналист спровоцировал его после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал?

Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность (смеется).

Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч — на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», — сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

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