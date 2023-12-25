Якубко об отстранении России: «Как спортсмену, мне тяжело на это смотреть. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой»

Теги Амкар Мартин Якубко премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу дисквалификации Политика Футбол

Мартин Якубко надеется на скорое возвращение России в международный футбол.

Бывший  форвард «Амкара» и сборной Словакии поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве в марте 2024 года.

«Сложно говорить о том, что произойдет в мартовской игре – никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол – сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра. В то же время для россиян было бы плохо, если бы в итоге этот матч отменили. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой.

Мне, как спортсмену, очень тяжело смотреть на отстранение России от международного футбола. Я прожил в России очень много лет и у меня очень хорошие воспоминания об этом времени и очень много друзей – футболистов и даже хоккеистов. Мне их очень жалко, очень хотелось бы, чтобы Россия скорее вернулась», – сказал Якубко.

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4 комментария
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Как можно называть крупнейший вооружённый конфликт в Европе со времен 2 мировой войны - "политикой" ?
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Ответ Кирилл Набухов
Как можно называть крупнейший вооружённый конфликт в Европе со времен 2 мировой войны - "политикой" ?
Югославия 90-х не считается?
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Ответ fussballer
Югославия 90-х не считается?
а там тоже не политика. Но кстати там жертв меньше
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