Якубко об отстранении России: «Как спортсмену, мне тяжело на это смотреть. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой»

Мартин Якубко надеется на скорое возвращение России в международный футбол.

Бывший форвард « » и сборной Словакии поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве в марте 2024 года.

«Сложно говорить о том, что произойдет в мартовской игре – никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол – сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра. В то же время для россиян было бы плохо, если бы в итоге этот матч отменили. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой.

Мне, как спортсмену, очень тяжело смотреть на отстранение России от международного футбола. Я прожил в России очень много лет и у меня очень хорошие воспоминания об этом времени и очень много друзей – футболистов и даже хоккеистов. Мне их очень жалко, очень хотелось бы, чтобы Россия скорее вернулась», – сказал .

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