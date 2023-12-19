Вингер «Оренбурга» Мансилья об отстранении России: «Несправедливо – уровень РПЛ хорош, но мы не можем играть против сильных соперников. Российскому футболу позволят расти, надеюсь»

Брайан Мансилья назвал несправедливым отстранение России от международных турниров.

– Для тебя проблема, что мы не играем в еврокубках?

– Это не проблема, это досада. У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могут играть против сильных соперников.

Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти.

– У тебя есть желание сыграть в Лиге Европы или даже ЛЧ?

– Это большая мотивация. Выступать в еврокубках – круто, это мотивирует. Думаю, что для меня лично и для клуба было бы интересно и даже исторически сыграть в еврокубках. Но сейчас мы в другой ситуации, нам надо выигрывать в чемпионате и Кубке, – сказал вингер « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре