Вингер «Оренбурга» Мансилья об отстранении России: «Несправедливо – уровень РПЛ хорош, но мы не можем играть против сильных соперников. Российскому футболу позволят расти, надеюсь»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации Оренбург Брайан Мансилья Чемпионат.com Футбол

Брайан Мансилья назвал несправедливым отстранение России от международных турниров.

– Для тебя проблема, что мы не играем в еврокубках?

– Это не проблема, это досада. У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могут играть против сильных соперников.

Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти.

– У тебя есть желание сыграть в Лиге Европы или даже ЛЧ?

– Это большая мотивация. Выступать в еврокубках – круто, это мотивирует. Думаю, что для меня лично и для клуба было бы интересно и даже исторически сыграть в еврокубках. Но сейчас мы в другой ситуации, нам надо выигрывать в чемпионате и Кубке, – сказал вингер «Оренбурга».

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