Сохранение Канселу – одна из главных целей «Барсы» на лето. Еще хотят подписать опорника

Одна из главных целей «Барселоны» на лето – сохранение Жоау Канселу.

Как пишет Mundo Deportivo, максимум «Барселоны» зимой – это уже оформленный переход Витора Роке. Чрезмерных усилий на трансферном рынке клуб прикладывать не будет.

Спортивное руководство «Барсы» уже строит планы на летнее трансферное окно. Клуб нацелен на подписание опорника, так как это единственная позиция в команде, на которой у Хави нет двух вариантов. Рассматривают троих игроков – (« »), Бруно Гимараэса (« ») и (« »).

Одна из главных целей «Барсы» на лето – сохранение Жоау Канселу. Клубу нравится нацеленность игрока на атаку – ее считают на 100% соответствующей стилю «Барселоны». Кроме того, португальца ценят за гибкость и опыт.

Прежде чем начать работу над сохранением Канселу, спортивный менеджмент «Барсы» должен получить одобрение на экономическом уровне. Игрока оценивают примерно в 30 миллионов евро. Отмечается, что «Барса» постарается снизить эту сумму.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет продлить аренду Жоау. «Ман Сити» согласится на это только при обязательном выкупе за 35+ млн евро.

Португальский защитник присоединился к «блаугране» на правах аренды из «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и забил 2 гола.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?