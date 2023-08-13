Марадишвили получил гражданство Грузии. Теперь ФИФА должна разрешить ему играть за сборную
Константин Марадишвили получил грузинский паспорт для игры за сборную.
Как пишет твиттер Georgian Footy, вице-президент Грузинской футбольной федерации Александр Иашвили подтвердил, что полузащитник «Локомотива» получил грузинское гражданство. Теперь ФИФА должна дать Марадишвили разрешение на выступление за сборную Грузии.
В середине марта сообщалось, что опорник планирует выступать за сборную Грузии, но его отец опровергал эти сведения.
В случае смены спортивного гражданства на грузинское Константин станет легионером в Мир РПЛ.
Марадишвили родился в Москве, у него есть грузинские корни. Ранее воспитанник ЦСКА выступал за сборные России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).
В этом сезоне Марадишвили сыграл за «Локомотив» в 3 матчах, проведя на поле в сумме 66 минут, и забил 1 гол. Полную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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А оказалось что это армянин и грузин)
Сперцян сразу сам выбрал, остальные армяне играли за молодежку российскую. Такие дела.