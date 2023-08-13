Марадишвили получил гражданство Грузии. Теперь ФИФА должна разрешить ему играть за сборную

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Грузии по футболу Александр Иашвили федерация футбола Грузии натурализация Константин Марадишвили Футбол

Константин Марадишвили получил грузинский паспорт для игры за сборную.

Как пишет твиттер Georgian Footy, вице-президент Грузинской футбольной федерации Александр Иашвили подтвердил, что полузащитник «Локомотива» получил грузинское гражданство. Теперь ФИФА должна дать Марадишвили разрешение на выступление за сборную Грузии.

В середине марта сообщалось, что опорник планирует выступать за сборную Грузии, но его отец опровергал эти сведения.

В случае смены спортивного гражданства на грузинское Константин станет легионером в Мир РПЛ.

Марадишвили родился в Москве, у него есть грузинские корни. Ранее воспитанник ЦСКА выступал за сборные России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).

В этом сезоне Марадишвили сыграл за «Локомотив» в 3 матчах, проведя на поле в сумме 66 минут, и забил 1 гол. Полную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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73 комментария

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Aleksey Yashin
Локомотив покупал у ЦСКА двух россиян.
А оказалось что это армянин и грузин)
+159
0
+159
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SanyaNosorog
Ответ Alex Slobodskikh
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Он заигран за сборную России
+53
-2
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kostyan89
Неудивительно. Сейчас при наличии любых Корней выберут другую сборную.
+57
-13
+44
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Slavnov
Его даже в расширенные,карпинские списки,где брали всех,кто хоть раз по мячу попал,не вызывали,так что вполне логично и правильно
+25
-3
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Aleksey Dolmatov
Вспоминаю довольные лица боссов локо, когда взяли Марадишвили и Тикнизяна с русскими паспортами)
+28
-6
+22
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Aleksey Dolmatov
Ответ Aleksey Yashin
Локомотив покупал у ЦСКА двух россиян. А оказалось что это армянин и грузин)
А до этого отдал Мухина за мешок картошки
+19
-3
+16
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Castor Troy
Ответ Aleksey Dolmatov
Вспоминаю довольные лица боссов локо, когда взяли Марадишвили и Тикнизяна с русскими паспортами)
Русских паспортов не существует. Есть российские паспорта
+11
0
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Dan Kennedy
Ответ Зубы Дзюбы
Не совсем так. Паспортисты средней руки выберут. Захарян же заигран
Захарян еще до отстранения был заигран, так бы тоже за Армению играл)

Сперцян сразу сам выбрал, остальные армяне играли за молодежку российскую. Такие дела.
+11
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Зубы Дзюбы
Ответ kostyan89
Неудивительно. Сейчас при наличии любых Корней выберут другую сборную.
Не совсем так. Паспортисты средней руки выберут. Захарян же заигран
+12
-3
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Никита Самарин
В сборной России он бы и не играл, очень много игроков центра поля, которые значительно сильнее него.
+10
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error505
Вполне логичное решение
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Фёдор Кузнецов
Ну если армяне хоть не легионеры, то грузины легионеры в РПЛ, поэтому Марадишвили трудно будет
+5
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trasion17
Ответ Артем Симоницкий
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Ты сейчас серьезно? Наверное поэтому недавно открыли прямое авиасообщение впервые за долгие годы?
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rigobersong
Ответ Alex Slobodskikh
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Что за наброс, паспорта получают ноунеймы которые и близко к сборной бы не были допущены, Мамардишвили этот так же не вывозил бы основу сборной России, а игроки вроде Сперцяна и так бы играли за те страны с которыми сами себя ассоциируют, какое отношение имеет к ним Захарян непонятно, который больше русский, чем большинство россиян:)
+6
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John_Doe44
Не велика потеря
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Фёдор Кузнецов
Ответ Aleksey Dolmatov
Вспоминаю довольные лица боссов локо, когда взяли Марадишвили и Тикнизяна с русскими паспортами)
Тикнизян хотя бы не легионер
+4
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SanyaNosorog
Ответ Alex Slobodskikh
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Четыре отборочных к чм-22 и три товарняка
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Фёдор Кузнецов
Ответ Alex Slobodskikh
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4 игры в отборе на ЧМ
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Guillermo
Ответ kostyan89
Неудивительно. Сейчас при наличии любых Корней выберут другую сборную.
Минус ЗП для легионеров, минус к карьере в РПЛ. Паспортистом оставаться выгодно
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Serge Vendino
Ответ Alex Slobodskikh
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Ещё в отборе к ЧМ с Хорватией вышел
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Марат Люсьеныч
Ответ Арасланов Роман
Некрасивый поступок Марадишвили и Тикнизяна. Россия их воспитала, сделала их футболистами с именем, а они выбрали корни. Ну и ехали бы тогда в Армению и Грузию. P.s А почему Марадишвили станет легом? Рос.паспорт у него никуда не делся
Тебя забыли спросить что им делать
+2
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Домоседов
Ответ Андрей Гусев
Ты похоже первый будешь в очереди из штурмующих Верхний Ларс в случае чего. Для таких Родины не существует. Где жопе теплее, там и Родина. Что могу сказать, печально. Впрочем, я не удивлён, что таких сейчас дохрена. Сами 30 лет таких растили. Чему тут удивляться. Философский самокат, одним словом
Как что-то плохое
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Домоседов
Ответ Андрей Гусев
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Куда вернется? Играть за деньги товарняки с африканцами?
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Vadim Ilyin
ну выбрали и выбрал, главное что б в Локо достойно играл, а если уйдет то хорошей карьеры ему ✌️
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Не уверен!!
Ответ Aleksey Yashin
Локомотив покупал у ЦСКА двух россиян. А оказалось что это армянин и грузин)
Самое смешное, что Локо только из-за паспорта переплачивал в 2 раза за этих игроков
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