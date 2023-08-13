Марадишвили получил гражданство Грузии. Теперь ФИФА должна разрешить ему играть за сборную

Константин Марадишвили получил грузинский паспорт для игры за сборную.

Как пишет твиттер Georgian Footy, вице-президент Грузинской футбольной федерации Александр Иашвили подтвердил, что полузащитник « » получил грузинское гражданство. Теперь ФИФА должна дать Марадишвили разрешение на выступление за сборную Грузии.

В середине марта сообщалось, что опорник планирует выступать за сборную Грузии, но его отец опровергал эти сведения.

В случае смены спортивного гражданства на грузинское станет легионером в Мир .

Марадишвили родился в Москве, у него есть грузинские корни. Ранее воспитанник ЦСКА выступал за сборные России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).

В этом сезоне Марадишвили сыграл за «Локомотив» в 3 матчах, проведя на поле в сумме 66 минут, и забил 1 гол. Полную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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