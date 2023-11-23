РУСАДА в октябре проверило на допинг 15 игроков РПЛ. Больше всего из «Локомотива» – 4

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РУСАДА в октябре проверило на допинг 15 игроков РПЛ.

Чаще других проходили тестирование игроки «Локомотива».

Проверку на допинг в октябре прошли 4 футболиста «Локо»: Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Илья Самошников. Для всех это было первое тестирование в 2023 году.

Антидопинговое агентство проверило трех футболистов ЦСКА, а также представителей «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала» (по 2), «Спартака» и «Крыльев» (по 1).

Кроме того, в октябре проходили тестирование РУСАДА вызванные на сбор национальной команды Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ.

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Владимир Молявин
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