Гаврилов об Амарале в «Спартаке»: «Не знаю, почему приоритет отдается иностранцам. Российские ребята тоже бы справились с этой работой»

Юрий Гаврилов оценил назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака».

«Я не могу ничего говорить об этом специалисте. Не знаю, почему приоритет отдается иностранцам.

Думаю, что и наши российские ребята тоже бы справились с работой на этой должности», – сказал экс-игрок «Спартака».

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