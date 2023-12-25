Гаврилов об Амарале в «Спартаке»: «Не знаю, почему приоритет отдается иностранцам. Российские ребята тоже бы справились с этой работой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Томаш Амарал Футбол

Юрий Гаврилов оценил назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака».

«Я не могу ничего говорить об этом специалисте. Не знаю, почему приоритет отдается иностранцам.

Думаю, что и наши российские ребята тоже бы справились с работой на этой должности», – сказал экс-игрок «Спартака».

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4 комментария
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Нет, не справились бы. Скажите этому патриотичному русофилу, что в период долгого безтрофейного периода в Спартаке спортдиром всегда были русские. Сильно помогло. Спортдиром должен быть человек, который поладит с главным тренером, а не представитель определенной нации. Как меня достали эти националисты.
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смотря какой рынок смотреть, на российский есть Ребров ))
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Уже лет 15 задаюсь вопросом, почему наши клубы тратят кучу денег на иностранных игроков и тренеров, но игнорят менеджеров и скаутов? Очень хочется, чтобы получилось у Амарала, чтобы ему не помешали наши "эффективные" руководители. Бенфика, Аякс, Дортмунд, РедБулл - топы в поиске талантов.
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"Это аморально" - добавил Гаврилов.
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